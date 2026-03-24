Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas

Pakistán confirma que se ha ofrecido como mediador entre Irán, EE. UU. e Israel

Pakistán encabeza una iniciativa de mediación junto a Turquía y Egipto para poner fin a la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, según confirmaron este martes a EFE fuentes gubernamentales.

"Dado que es de interés para Pakistán y la región, el país está encabezando los esfuerzos de mediación para un diálogo entre EE. UU. e Irán, con el objetivo de negociar el fin de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán", dijo a EFE un alto funcionario del gobierno bajo condición de anonimato.

Las fuentes confirmaron que Islamabad además se ha ofrecido como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos de su cúpula militar con Teherán y en la relación que mantiene con el presidente estadounidense, Donald Trump.