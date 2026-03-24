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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia empleó en su ataque de esta madrugada contra Ucrania 34 misiles y 392 drones
Rusia empleó en su ataque de esta madrugada contra Ucrania un total de 34 misiles y 392 drones de larga distancia, entre ellos unos 250 shaheds, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.
Del conjunto de misiles, siete eran balísticos, 23 de crucero y los otros cuatro misiles aéreos guiados.
Las defensas aéreas ucranianas derribaron los 23 misiles de crucero y dos misiles aéreos guiados y neutralizaron 365 de los drones.
Interceptado en Rusia un cargamento de explosivos camuflado como plantillas para zapatos
El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) informó este martes haber interceptado un cargamento de explosivos disfrazado como plantillas para zapatos y acusó a la inteligencia ucraniana de estar detrás de un intento de atentado.
El cargamento contenía 504 artefactos explosivos en pequeñas bombas de 1,5 gramos de TNT camufladas como plantillas térmicas que trataron de introducir a Rusia desde Polonia cruzando Bielorrusia, según cita TASS.
Bajo pretexto de ayuda humanitaria, su destino final era el Distrito Militar del Noreste (en el frente de guerra), donde sospechan que debía de tener lugar un atentado llevado a cabo por la inteligencia de Ucrania.
Muere un civil ucraniano en un nuevo ataque con dron ruso a un tren de pasajeros
Un civil ucraniano de 61 años murió la madrugada de este martes en un nuevo ataque ruso con dron contra un tren de pasajeros que tuvo lugar en la región de Járkov del noreste de Ucrania, informó la Fiscalía del país.
"Según los datos de la investigación, el 24 de marzo alrededor de las 5.20 se registró un impacto directo en un tren eléctrico que cubría la ruta Slátine-Járkov. Según información preliminar, el Ejército ruso utilizó para el ataque un dron FPV que iba dirigido a un vagón del tren en el momento en que éste se encontraba en la estación de Slátine", se lee en la nota de la Fiscalía.
La víctima era un pasajero del tren y murió en el acto.
Rusia derriba 55 drones ucranianos en ocho regiones del país y la península de Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 55 drones ucranianos en ocho regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
"Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 55 drones ucranianos de ala fija", reza la nota del Ministerio de Defensa publicada en su canal de Telegram.
Las regiones afectadas por los ataques fueron Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk y la región de Moscú.
Rusia ataca Ucrania con misiles y drones y mata a al menos tres personas
El Ejército ruso ha lanzado durante la madrugada un ataque combinado con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, en el que han muerto al menos tres personas, según han informado la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales.
Dos de las víctimas han muerto en la región de Poltava del centro-este de Ucrania, donde once personas han resultado heridas al alcanzar el ataque una zona residencial.
Otra persona ha perdido la vida en la región de Zaporiyia, en el sureste del país. Allí el ataque ha provocado daños en edificios residenciales y en una infraestructura industrial. Cinco personas han resultado heridas en la región.
Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán
El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, acusó este lunes, durante una sesión del Consejo de Seguridad del organismo, a Rusia de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Estados Unidos e Israel. "Moscú ha estado proporcionando un apoyo militar sustancial al régimen de Teherán. Rusia no es solo su principal aliado, sino también el principal cómplice y actor central de ataques ilegales contra infraestructuras civiles de los países del Golfo", aseguró Melnyk en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania. Según Melnyk, el Kremlin proporciona a Teherán apoyo en inteligencia, incluyendo imágenes satelitales y otros datos "cruciales" que facilitan ataques contra activos militares estadounidenses en Oriente Próximo.
Trump está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania, según el subsecretario de Estado de EEUU
El presidente estadounidense, Donald Trump, está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania, según declaró este lunes el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "Desde el día en que volvió a asumir el cargo, Trump ha dejado claro que está decidido a poner fin a la guerra en Ucrania. El conflicto nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente", aseguró Landau en una sesión del Consejo sobre la situación en ese país. Landau cargó contra la ONU y su "incapacidad para detener la guerra": "La razón principal por la que se creó la ONU tras la Segunda Guerra Mundial fue poner fin a las guerras futuras, pero la organización sigue empantanándose en cuestiones secundarias y fracasando en esa misión fundamental", aseveró.
Lituania investiga la entrada de un dron en su espacio aéreo procedente de Bielorrusia
Las autoridades de Lituania han anunciado este lunes la apertura de una investigación tras la caída de un dron durante la noche en Varèna, cerca de la frontera con Bielorrusia. El dron entró en el espacio aéreo lituano y se estrelló cerca del lago Lavysas, en el extremo sur del país y a unos 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, según ha indicado el Ministerio de Defensa del país báltico. Gintautas Ciunis, portavoz de las Fuerzas Armadas, ha señalado que "lo más probable es que provenga" de Bielorrusia, durante una rueda de prensa recogida por la cadena estatal LRT.
Rusia informa de un muerto en Zaporiyia y un herido en Donetsk por ataques ucranianos
Una mujer de 71 años murió este lunes en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia controlada por Rusia, debido a un ataque de las fuerzas de Kiev, informaron las autoridades locales. Según el gobernador designado por Rusia, Yevgueni Balitski, el bombardeo tuvo lugar en la localidad de Mijailovka. Como resultado, murió una mujer nacida en 1955 y seis casas resultaron dañadas, escribió Balitski en el servicio de mensajería ruso MAX. Mientras, el alcalde la ciudad de Donetsk leal a Moscú, Alexéi Kulemzin, informó de que una mujer herida a causa de un ataque con dron en esa urbe.
Moldavia quiere sumarse a la Coalición de Voluntarios que apoyan a Ucrania
Moldavia desea unirse a la Coalición de Voluntarios que apoya a Ucrania, declaró este lunes su presidenta, la europeísta Maia Sandu. "Quisiera recordar que ya estamos brindando apoyo a Ucrania, entrenando a sus zapadores. Y esto es precisamente lo que podemos hacer y lo que hemos propuesto a hacer si recibimos el visto bueno definitivo de los miembros de la 'Coalición de los Voluntarios'", dijo Sandu, citada por el portal NewsMaker.md. Según Sandu, la participación de Moldavia en ese grupo no contradice la neutralidad del país, consagrada en la Constitución moldava.
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