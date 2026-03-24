Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia empleó en su ataque de esta madrugada contra Ucrania 34 misiles y 392 drones

Rusia empleó en su ataque de esta madrugada contra Ucrania un total de 34 misiles y 392 drones de larga distancia, entre ellos unos 250 shaheds, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.

Del conjunto de misiles, siete eran balísticos, 23 de crucero y los otros cuatro misiles aéreos guiados.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron los 23 misiles de crucero y dos misiles aéreos guiados y neutralizaron 365 de los drones.