Quién es Mohammed Bagher Ghalibaf, el conservador y poderoso nuevo hombre fuerte de Irán

Su vida, dentro de las altas esferas del poder iraní, ha estado siempre cerca de la cúspide; nunca en ella. Mohammed Bagher Ghalibaf, de 64 años, ha intentado constantemente ascender a lo más alto, pero jamás sin llegar a ello.

Hasta la actual guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán: los asesinatos de Tel Aviv de los dirigentes del régimen islámico le han allanado el camino. Ghalibaf, actual presidente del Parlamento, es el hombre con más poder dentro del país persa, y quien comanda los esfuerzos bélicos . Además, es quien supuestamente encabeza las negociaciones con EEUU para terminar esta guerra, a pesar de que él mismo lo negase este lunes.

Ghalibaf es visto dentro de Irán como un conservador y un pragmático y oportunista. Alguien capaz de mantener buenas relaciones tanto con los sectores más ultraconservadores como con los reformistas, encabezados por el presidente iraní, Mesud Pezeshkian.

El actual líder del Parlamento ha ocupado diversos cargos en la República Islámica: desde comandante de las fuerzas aéreas y de la policía de la Guardia Revolucionaria —el cuerpo de élite político-militar de Irán— hasta piloto de avión y alcalde de Teherán.

Su posición en la guardia, de hecho, le ha servido para ganarse el favor de la organización en la actualidad. Ghalibaf cuenta con pocas credenciales clericales pero muchas militares, y sus amplias conexiones y ascendencia dentro de los estamentos castrenses le han hecho ser conocido como una persona que se ha enriquecido enormemente gracias al imperio económico y político que supone la Guardia Revolucionaria.

Durante las últimas décadas, se ha presentado en varias ocasiones a las elecciones para la presidencia, la única posición con importancia política —aunque menor— elegida en comicios, muy limitados y marcados, eso sí. Nunca ha conseguido ganar.

En el Parlamento, Ghalibaf se alineó en los últimos meses con los ultraconservadores en cuestiones como la censura en redes y la obligatoriedad del velo islámico, a pesar de que luego se distanció de estas iniciativas una vez la sociedad iraní las marcó como impopulares. El uso del hiyab es obligatorio en Irán, aunque el Gobierno no persigue ahora "su mal uso".

Abierto a hablar

A pesar de formar parte del ala conservadora, Ghalibaf es uno de los pocos de ese grupo que se ha mostrado en el pasado de acuerdo con negociar directamente con EEUU.

Otros perfiles más radicales, representados por una figura de mucho peso ideológico como Saeed Jalilí, han rechazado siempre cualquier tipo de contacto. Y la guerra actual ha puesto a los ultraconservadores en el centro: en las últimas horas, medios de la guardia, además de altos cargos políticos y el propio Ghalibaf han salido en masa a negar cualquier tipo de conversación con Washington, lo que sería visto como una traición a una estrategia de guerra que, de momento, le ha funcionado a Irán.

Según los expertos, los líderes de la República Islámica temen que un alto el fuego apresurado podría —como ya ocurrió con la guerra de 12 días de junio de 2025— llevar a un reinicio del conflicto dentro de seis meses, con mucho más peligro que ahora. Para los altos cargos iraníes, la supervivencia del sistema islámico ya supone una victoria en la guerra actual. Y así ha sucedido hasta ahora.

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"No hemos realizado ninguna negociación con EEUU, que utiliza las noticias falsas para manipular los mercados financieros y de petróleo para escapar del agujero en el que tanto Washington como Tel Aviv se han metido", dijo este lunes el propio Ghalibaf a través de sus redes sociales, donde se ha mostrado muy beligerante, especialmente contra Estados Unidos y su presidente, Donald Trump.