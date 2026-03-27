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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
La oficina de DDHH de la ONU denuncia que la tasa de víctimas civiles en Ucrania en 2026 casi dobla la de 2025
La vicesecretaria general de la ONU para Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha denunciado este jueves un aumento de muertes civiles en los dos primeros meses de 2026 en la guerra de Ucrania, especialmente de personas mayores, que casi duplica la tasa registrada en 2025, al tiempo que ha alertado de que "el peligro no hace más que aumentar", apuntando en concreto a los ataques con drones.
"Durante los dos primeros meses de este año, el 60% de todas las víctimas civiles se encontraban en regiones de primera línea y casi la mitad de los fallecidos eran personas mayores", ha declarado Al Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde ha advertido de que la tasa de víctimas en enero y febrero representa casi el doble de la registrada en 2025.
A este respecto, los datos de Naciones Unidas muestra que en 2025, al menos 580 civiles murieron y 3.000 resultaron heridos en este tipo de ataques. Pero solo en los dos primeros meses de este año, 107 fueron asesinados y 430, heridos.
Los países del norte de Europa reforzarán la colaboración con Ucrania incluyendo maniobras conjuntas
Los países del norte de Europa encuadrados en la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés), han acordado este jueves reforzar la colaboración con Ucrania, incluyendo la participación de Kiev en maniobras conjuntas con el bloque. En el marco de la cita de líderes en Helsinki, la alianza en materia de defensa ha avalado reforzar el "apoyo continuo" a Ucrania mediante "una ambiciosa implementación" de la Asociación Reforzada de la JEF y Kiev. "Los líderes reconocieron los notables avances logrados hasta la fecha y los beneficios mutuos que la asociación ha aportado a todas las partes. Se comprometieron a maximizar las futuras oportunidades de colaboración operativa", recogen las conclusiones conjuntas del encuentro. En este contexto, el bloque de países del norte de Europa ha indicado que la cooperación con Ucrania "incluirá la participación activa de unidades ucranianas en la serie de ejercicios insignia de la JEF" de este año.
Zelenski llega a Arabia Saudí para una visita sorpresa con la que busca "garantizar la seguridad"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado este jueves de su llegada a Arabia Saudí para una visita sorpresa con la que espera "garantizar la seguridad" y dar las gracias a Riad por su apoyo al país en plena invasión rusa del territorio, una guerra que comenzó hace ya más de cuatro años. "He llegado a Arabia Saudí. Hay programadas importantes reuniones. Apreciamos el apoyo dado y apoyamos a los que están preparados para trabajar con nosotros para garantizar la seguridad", ha indicado a su llegada en un mensaje difundido a través de redes sociales. El propio Zelenski indicó el miércoles que una delegación de diplomáticos ucranianos se encuentra actualmente trabajando de forma coordinada con países de Oriente Próximo y el golfo Pérsico que están interesados en la "experiencia de Ucrania" a la hora de protegerse frente a "drones modernos". Este mimo jueves, ha planteado un intercambio con los países del Golfo para que a cambio de la ayuda en defensa antidrones, estos países suministren al Ejército de Ucrania misiles antiaéreos. Asimismo, ha afirmado que Estados Unidos está también en contacto con Ucrania para que ayude a defender "sus bases en países de Oriente Próximo".
El norte de Europa aboga en una cumbre por mantener la presión a Rusia y apoyo a Ucrania
Los líderes de los diez países que componen la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas inglesas) abogaron este jueves por mantener la presión sobre Rusia y el apoyo financiero y militar a Kiev para poner fin a la guerra de Ucrania, durante una cumbre que se celebra en Helsinki.
A la reunión de alto nivel, organizada por el presidente finlandés, Alexander Stubb, asistieron los jefes de Estado o de Gobierno de Reino Unido, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia, así como un representante de Dinamarca, país que acaba de celebrar elecciones.
"Debemos asegurarnos de que se implementen todas las sanciones vigentes contra la Federación Rusa, sin ninguna flexibilización de las mismas, porque estas sanciones les están afectando muy duramente", dijo el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, a su llegada a la cumbre.
El Kremlin niega desinterés en negociaciones de paz con Ucrania por la guerra en Irán
El Kremlin negó hoy que haya perdido el interés en las negociaciones de paz con Ucrania pese a que no se advertían avances y que el diálogo con mediación de EE.UU. se ha visto interrumpido por la guerra en Irán.
"Esa es una elucubración totalmente falsa, que no se corresponde con la realidad", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, al ser preguntado sobre si Rusia habría perdido el interés en negociar con Ucrania tras el comienzo de la guerra en Oriente Medio.
El representante del Kremlin recalcó que las negociaciones se centraron en temas como las demandas de Rusia de que Ucrania abandonara el Donbás, sin que se produjeran grandes progresos.
Defensas antiaéreas rusas derriban 24 drones que se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas han derribado en las últimas horas 24 drones que se dirigían a la capital rusa, según informó su alcalde, Serguéi Sobianin.
Sobianin precisó en la red social MAX que los servicios de emergencia valoran los daños causados por los fragmentos de los aparatos no tripulados.
El primer ministro noruego le recuerda a Rubio la importancia del apoyo de EE.UU. a Ucrania
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, mantuvo anoche una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la que le recordó la importancia del apoyo estadounidense a Ucrania, informó este jueves el Gobierno de ese país escandinavo.
La conversación se celebró la víspera de la reunión en Helsinki de los líderes de los diez países que integran el Joint Expeditionary Force (JEF): Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia.
Un dron se estrella cerca de un pueblo rumano a tres kilómetros de la frontera con Ucrania
Un dron ha violado este jueves el espacio aéreo de Rumanía, un país de la OTAN y de la UE, y se ha estrellado cerca de la aldea de Parcheș, a unos tres kilómetros de la frontera con Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa, que lo vinculó con la oleada de ataques rusos de la pasada noche.
Aunque el Ministerio no ha indicado el origen del aparato, sí señaló que fue desviado por las defensas ucranianas. Son frecuentes las entradas en el espacio aéreo rumano de drones rusos que se emplean para atacar instalaciones en Ucrania.
Rusia vuelve a provocar un apagón en Odesa con ataque a la energía y a un puerto
Rusia volvió a provocar esta madrugada un apagón en la región de Odesa del sur de Ucrania al atacar una infraestructura energética en un bombardeo que también fue dirigido contra instalaciones industriales y contra uno de los puertos de la zona, según informaron las autoridades regionales.
Varios pueblos de la región se quedaron sin luz por los daños causados a la infraestructura energética, según ha explicado el gobernador, Oleg Kiper, en su canal de Telegram.
Rusia continúa sus ataques a los ferrocarriles ucranianos y daña varias locomotoras
Rusia mantiene sus ataques contra el sistema ferroviario ucraniano y provocó daños con drones en la noche del miércoles a este jueves a varias locomotoras estacionadas en la región de Kirovograd del centro de Ucrania, informó en su canal de Telegram el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba.
El ministro publicó fotografías del taller en el que estaban siendo reparadas las locomotoras que fueron alcanzadas.
Kuleba también confirmó daños en infraestructuras portuarias del sur de Ucrania de los que había informado previamente la Administración Militar de la región de Odesa.
Rusia ataca de forma regular depósitos de locomotoras, vías de tren e incluso trenes de pasajeros en marcha para socavar una de las principales formas de transporte de personas, mercancías, tropas y material militar para Ucrania.
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