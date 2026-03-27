Guerra en Oriente Medio
Vance cobra fuerza como potencial negociador principal de Trump con Irán
El vicepresidente ha sido una de las figuras más escépticas ante intervenciones en Oriente Medio y con la versión optimista que Israel dio a la Casa Blanca de la guerra
El jueves, durante su última reunión de gabinete, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al vicepresidente, J. D. Vance, que diera públicamente ante la prensa la última actualización sobre la guerra con Irán, que este sábado entra en su quinta semana. Vance tomó la palabra antes que el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, y que Steve Witkoff, el principal negociador de Trump, que ha estado al frente de las conversaciones con Teherán junto a Jared Kushner, yerno de Trump. Con ese gesto, el presidente señalaba al papel creciente que está dando a su número 2 en el conflicto.
Ese movimiento no es irrelevante, aunque es también demasiado pronto para conocer su alcance. Vance es uno de los miembros de la Administración con una estela mayor de declaraciones en oposición a las "guerras sin final" en Oriente Medio y, en particular, contra Irán.
En las reuniones de preparación previa a que Trump lanzara en coordinación con el gobierno de Binyamín Netanyahu esta última ofensiva militar, según se ha publicado en EEUU, fue quien mostró más escepticismo con la visión excesivamente optimista que Israel presentó a la Casa Blanca y alertó también de los objetivos e intereses divergentes de los dos países.
Señales
En la última semana han aumentado las señales de implicación cada vez mayor de Vance y las informaciones que lo sitúan potencialmente como principal negociador en conversaciones con Teherán, si es que ese diálogo llega a concretarse. Este mismo viernes, tras la reunión de ministros de Exteriores del G-7 en Francia, Rubio explicaba que Washington aún espera más clarificación sobre quiénes serían los interlocutores iraníes en las negociaciones directas.
Esa clarificación se suma a ofertas y avances para la mediación de Pakistán, Egipto y Turquía, que intentan gestar negociaciones en persona. Y Vance podría acabar sentado frente a Mohammed Bagher Ghalibaf, el portavoz del Parlamento iraní, que cobra fuerza como potencial representante de Teherán.
De momento, este lunes Vance mantuvo una de las varias conversaciones telefónicas que ha tenido con Netanyahu, el miércoles se reunió con altos cargos de Emiratos Árabes Unidos y el jueves con el primer ministro de Qatar y también ha participado en los contactos indirectos que se han estado manteniendo con los iraníes, según ha publicado 'Axios'.
Menos oposición de Irán
Fue el propio Witkoff el que recomendó que Vance liderara las conversaciones, según ha publicado también el portal. Es un movimiento que podría aplacar la ira de Teherán con el amigo personal de Trump y con el yerno del presidente, que estuvieron al frente de las rondas de diálogo previas con Irán y que estaban en mitad de las segundas cuando Trump y Netanyahu lanzaron su ataque.
Una fuente estadounidense le ha dicho a 'Axios' que “si los iraníes no pueden alcanzar un acuerdo con Vance, no tendrán acuerdo. Él es lo mejor que van a conseguir”, ha declarado desde el anonimato.
Tensión con Israel
El ascenso de Vance en la estrategia de Trump no está exento de tensiones y son evidentes en el caso de Israel. La conversación del vicepresidente con Netanyahu del lunes, según informaciones de prensa, tuvo momentos de choque. Vance cuestionó las predicciones demasiado optimistas sobre la guerra, y especialmente la de que podría producirse un levantamiento popular de los iraníes.
Un día después un periódico israelí de extrema derecha propiedad de Miriam Adelson publicó que Vance había gritado al líder israelí por la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania, aunque fuentes de los dos países han negado que fuera una descripción correcta de la conversación.
Asesores de Vance creen que Israel está tratando de poner al vicepresidente palos en las ruedas y de minar su credibilidad, fomentando historias que lo presentan como favorable a lograr un acuerdo rápido con Irán. Uno de esos asesores, el estratega Andrew Surabian, escribió en X que una información de CNN que remarcaba con dos “fuentes regionales anónimas” que Teherán lo prefería a Witkoff y Kushner eran una “operación coordinada de propaganda extranjera”.
Lealtad a Trump
Dentro de EEUU, Vance se ha visto cuestionado también directamente por su historial de opiniones contrarias a intervenciones como la de Irán. Un periodista le preguntó por ello en una comparecencia en el Despacho Oval junto a Trump el 16 de marzo y el vicepresidente se puso a la defensiva, acusando al reportero de estar “intentando crear una brecha” entre el presidente y él.
Cuando el periodista insistió en sus declaraciones antiguas, Vance replicó: “La diferencia es que ahora tenemos un presidente inteligente, antes tuvimos presidentes tontos. Confío en que el presidente Trump puede llevar esto a cabo, hacer un buen trabajo para el pueblo estadounidense y asegurar que no se repiten los errores del pasado”, declaró Vance, que una vez que la contienda se puso en marcha ha abogado por realizar un uso demoledor de la fuerza para lograr la victoria lo antes posible.
El jueves en la reunión del gabinete Vance insistía en que el objetivo primordial es “asegurar que Irán no puede tener un arma nuclear”, antes de ponerse a hablar sobre la supuesta amenaza de chalecos explosivos para ataques suicidas en los que los iraníes podrían meter material nuclear, un arma y una posibilidad de las que no hay constancia o alerta.
Karoline Leavtitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha defendido la lealtad del vicepresidente a Trump y su papel en la estrategia de Irán pero también ha insistido en que “el presidente Trump y solo el presidente Trump decide quién negocia en su nombre”. Y una fuente de 'Axios' ha dicho que Vance “tiene su propio punto de vista pero va a trabajar según las instrucciones de Trump e intentar lograr un resultado que le guste al presidente”.
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