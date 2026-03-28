Decenas de miles de personas protestan en Roma contra la guerra, Trump y las políticas de Giorgia Meloni

Decenas de miles de personas participaron este sábado en la llamada marcha "No Kings" en Roma, un movimiento que nació en Estados Unidos contra la guerra y las políticas de Donald Trump, y que en Italia se ha congregado también contra el Gobierno de Giorgia Meloni.

Según los organizadores de la manifestación por las calles de Roma marcharon cerca de 300.000 personas, aunque las fuerzas del orden cifraron en 25.000 asistentes, mientras que también hubo varias marchas en otras ciudades italianas.

"Por un mundo libre de guerras" , fue la frase elegida para abrir la marcha que comenzó en la Plaza de la República y que tras pasar por San Juan de Letrán se pidió poder proseguir hasta Plaza del Verano debido a la gran afluencia de personas.

La marcha fue convocada por decenas de asociaciones, el partido Alianza Verdes e Izquierda y el sindicato mayoritario CGIL y se desarrolló pacíficamente entre fuertes medidas de seguridad, con más de 1.000 agentes desplegados, ya que se esperaban posibles altercados.

Los asistentes llevaron banderas palestinas, pero también eslóganes contra Trump y la guerra pero también contra las políticas de Meloni sobre inmigración.

"Es una manifestación extraordinaria que dice no a la guerra, no a los monarcas de la guerra, no a Trump y Netanyahu, que están transformando el mundo en una economía de guerra. Ante esto, hay quienes no pueden decir no, como Giorgia Meloni, que afirma no estar ni de acuerdo ni condenarla. Sin embargo, mientras tanto, condena a Italia a un rearme inaceptable, equivalente al 5% del PIB, mientras la sanidad pública está al borde del colapso y la pobreza aumenta", explicó Angelo Bonelli, diputado del Avs y coportavoz de Europa Verde.

Carteles con las imágenes de Meloni, el presidente del Senado, Ignazio La Russa, y el ministro de Justicia, Nordio, fueron exhibidos boca abajo frente a una guillotina situada frente a la Basílica de Santa María la Mayor.

"Estamos aquí para decir que no somos terroristas. Somos personas que creemos en lo que hacemos. La guillotina es un símbolo de resistencia contra la propaganda de los poderosos, no solo en nuestro país", explicaron los manifestantes a los medios.

"Esta es una plaza ante todo contra la guerra, contra la lógica y la cultura de la guerra, porque todos nuestros problemas actuales provienen de ahí». Así lo afirmó el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini , al frente de la manifestación.