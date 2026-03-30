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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos tiene más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio

Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto se reúnen por segundo día en Islamabad para coordinar una estrategia de desescalada

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington, mientras continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Teherán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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