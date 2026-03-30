Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos tiene más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio

Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington, mientras continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Teherán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán atacará domicilios de líderes militares y políticos de Israel y EEUU El Ejército de Irán ha advertido este domingo a los líderes militares y a las figuras políticas de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, afirmando que sus fuerzas atacarán sus lugares de residencia como respuesta a los ataques de los dos aliados contra "las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades" en la ofensiva que ya ha dejado más de 2.000 muertos en el país regido por los ayatolás, según el último balance oficial. "Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacarán las residencias de los comandantes y funcionarios políticos estadounidenses y sionistas en la región y los territorios ocupados", ha prometido el portavoz del mando Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la agencia Fars.

500 kilos de uranio de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantea ordenar una operación militar con tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán con el objetivo de extraer casi 1.000 libras (unos 450 kilos) de uranio de ese país, informa este lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ). La operación, sobre la que Trump no ha tomado aún una decisión, podría alargar la guerra más de lo previsto por la Casa Blanca y expondría directamente a los militares estadounidenses a las probables represalias de Irán, indica el diario, que cita a fuentes oficiales de EE.UU.

Trump contempla "tomar el petróleo" de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería “tomar el control del petróleo” del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio. Además, el mandatario estadounidense aseguró que Teherán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz como un "regalo" y "señal de respeto" a EEUU.

Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazan el proyecto de ley israelí de pena muerte Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron este domingo el proyecto de ley que se podría aprobar esta semana en el Parlamento israelí (Knéset) para aplicar la pena de muerte a "terroristas" acusados de asesinato. "La pena de muerte es una forma de castigo inhumano y degradante, carente de cualquier efecto disuasorio. Por consiguiente, nos oponemos a la pena de muerte en todos los lugares y bajo cualquier circunstancia. El rechazo a la pena de muerte es un valor fundamental que nos une", señaló el Gobierno francés, en el comunicado conjunto.

Ministro israelí a Sánchez: "Nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel" El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afeó este domingo al presidente español, Pedro Sánchez, que criticara la actuación de la policía israelí contra el jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, asegurando que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel". "Cuando un misil iraní impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, Sánchez no dijo nada", escribió en español Saar en un mensaje en su cuenta de X en la que adjunta una fotografía de un fragmento de misil iraní interceptado que cayó la semana pasada cerca del Santo Sepulcro.

Bombardeo contra el sistema eléctrico causa un apagón en algunas zonas de Teherán Algunas zonas de Teherán se han quedado sin energía eléctrica por los daños causados por un bombardeo contra el sistema que abastece a la capital iraní, informó el ministerio iraní de Energía. En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el ministerio de Energía indicó que "tras los ataques contra las instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán y en algunas zonas de la ciudad de Teherán y la provincia de Alborz, se interrumpió el suministro eléctrico en estas áreas", al tiempo que señaló que se está trabajando para restablecer el servicio.

EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Irak ante el riesgo de ataques iraníes La embajada de Estados Unidos en Irak instó este domingo a sus ciudadanos a abandonar el país "de inmediato" ante la amenaza creciente de ataques por parte de Irán y milicias afines, que podrían dirigirse contra objetivos vinculados a Washington. "Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato", instó en una alerta de seguridad la legación diplomática, que advirtió de que Irán ha amenazado específicamente a instituciones estadounidenses en Oriente Medio, incluidas universidades en ciudades como Bagdad, Suleimaniya y Dohuk, además de otros centros percibidos como asociados con Estados Unidos.

El parlamento israelí podría aprobar esta semana la ley de pena de muerte para "terroristas" Tras meses de deliberaciones, la Knéset (Parlamento israelí) podría aprobar esta misma semana la ley para aplicar la pena de muerte a "terroristas" acusados de asesinato, una norma que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicaría en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes. El pleno de la Knéset aprobó en noviembre de 2025 en primera lectura el proyecto de ley, promovido por el partido Poder Judío del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, y pasó el último debate en comisión parlamentaria hace unos días, con lo que se espera que esta semana se incluya en la agenda del plenario, que se celebra a partir de este lunes.

Pizzaballa dice que quiere aprovechar lo ocurrido para que se garantice derecho a rezo El patriarca latino (católico) de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, indicó este domingo, después de que la policía israelí le impidiera llegar al Santo Sepulcro para oficiar la misa del Domingo de Ramos, que quiere aprovechar lo ocurrido para que se preserve el derecho al rezo, "respetando la seguridad de todos". "Es cierto que la policía había dicho que las órdenes del comando interno impedían cualquier tipo de reunión en lugares sin refugio, pero no habíamos solicitado nada público, solo una breve y pequeña ceremonia privada para preservar la idea de la celebración en el Santo Sepulcro", explicó en declaraciones recogidas por la cadena italiana TV2000.