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Estados Unidos afloja la presión sobre Cuba y permite el paso a un petrolero ruso

Estados Unidos afloja un poco la presión a Cuba, al permitir el paso a un petrolero ruso con unas 100.000 toneladas de petróleo a la isla. A pesar del bloqueo total, la Guardia Costera estadounidense no lo ha parado. Los 700.000 barriles de crudo que transporta serán un balón de oxígeno para los cubanos, que sufren apagones constantes. Trump ha dicho que lo ha dejado pasar porque "tienen que sobrevivir". Más información