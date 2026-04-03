Comunicado en Truth Social
Trump asegura que EEUU podrá abrir el estrecho de Ormuz "con un poco más de tiempo"
El presidente estadounidense anticipa además un posible asalto a reservas de petróleo –"manantial para todo el mundo"– y pone a JD Vance al frente de su lucha contra el "fraude masivo"
Agencias
Donald Trump afirmó el viernes que Estados Unidos podría "abrir" el estrecho de Ormuz y "apoderarse del petróleo" con "un poco más de tiempo", sin especificar cómo pensaba hacerlo.
Lo hizo a través de una publicación en Truth Social, donde el presidente estadounidense escribió el siguiente mensaje: "Con un poco más de tiempo, podríamos fácilmente abrir el estrecho de Ormuz, aprovechar el petróleo y hacernos fortuna. Sería un manantial para todo el mundo".
El mensaje no especificaba cómo EEUU podría acabar con el control iraní de esta vía marítima estratégica ni a qué tipo de petróleo se refería.
Trump pone a JD Vance al frente de su cruzada contra el fraude
Minutos antes, el presidente norteamericano había publicado otro mensaje a través del mismo canal, donde anunció que "el vicepresidente JD Vance ahora está a cargo del 'fraude' en Estados Unidos". Trump calificó este problema de "masivo y generalizado", añadiendo que el desempeño del personal dentro de su Administración será un factor "clave para el futuro" de los EEUU.
En el comunicado, el líder republicano hizo especial hincapié en aquellos estados demócratas con políticos corruptos, mencionando entre otros casos como California, Illinois, Minnesota –"¡Somalia, cuidado!"–, Maine o Nueva York. "Han actuado con total impunidad en el robo sin precedentes del dinero de los contribuyentes. Las cifras son tan grandes que, de tener éxito, literalmente podríamos equilibrar nuestro presupuesto estadounidense", ha notificado antes de advertir que ya han comenzado las redadas en Los Ángeles.
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