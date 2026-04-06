Costa pide un alto el fuego en Irán: "Una escalada no llevará a la paz; solo las negociaciones lo conseguirán"

"Una escalada no logrará un alto el fuego ni la paz. Solo las negociaciones lo conseguirán", ha dicho este lunes el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un mensaje publicado en redes sociales en el que ha pedido una solución diplomática a la guerra en Irán, ante el recrudecimiento del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a dar un ultimátum a Irán. El republicano ha amenazado con desatar "el infierno" en el país si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump ha dejado claro que está listo para volar por los aires centrales eléctricas y puentes.

"Cualquier ataque contra infraestructura civil, en particular contra instalaciones energéticas, es ilegal e inaceptable", ha advertido Costa. De hecho, este tipo de ataques constituyen crímenes de guerra. "Esto se aplica a la guerra de Rusia en Ucrania y a cualquier otro lugar", ha subrayado el portugués, que no menciona en ningún momento a Estados Unidos.

Costa ha reiterado su petición a Irán de que cese los ataques contra sus vecinos en la región, importantes productores de gas y petróleo, y ha pedido al régimen que restablezca la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Pero también ha asegurado que la única solución definitiva al conflicto pasa por una negociación.

"Tras cinco semanas de guerra en Oriente Medio, resulta evidente que solo una solución diplomática resolverá sus sus profunas causas", ha reconocido Costa. El presidente del Consejo Europeo ha destacado en particular los esfuerzos que están haciendo los distintos países de la región.

Una crisis diplomática y energética

Europa se ha mantenido desde el principio al margen de una guerra que rechaza. A pesar de las amenazas y las presiones de Trump, que aseguró en una reciente entrevista que estaba sopesando abandonar la OTAN, los aliados han permanecido firmes y se niegan a entrar en el conflicto.

Sin embargo, aunque no participen activamente en las hostilidades, sí sufren sus consecuencias. En las últimas semanas, los precios de la energía —en particular del gas y el petróleo— se han disparado. El comisario de Energía, Dan Jorgensen, advirtió hace unos días que la situación podía ir a peor.

En una entrevista al diario 'Financial Times', Jorgensen aseguró que Europa no tenía, de momento, problemas de suministros, pero reconoció también que Bruselas se prepara ya para el peor escenario posible. El danés abrió la puerta incluso a tomar medidas para racionar el petróleo si fuera necesario, y prepara un paquete de medidas de respuesta a la crisis que debería llegar en los próximos días.

Noticias relacionadas

Países como Eslovenia ya están imponiendo restricciones en las gasolineras, mientras que un 12% de las estaciones de servicio en Francia se han quedado sin combustible, que el Gobierno achaca a un repunte excepcional de afluencia. Además, pesa la amenaza sobre varios aeropuertos italianos de quedarse sin combustible y tener que dejar aviones en tierra. Hungría y Eslovaquia han aprovechado la crisis para pedir a Bruselas que retome las relaciones diplomáticas con Rusia y las compras de gas y crudo.