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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 17 muertos en Irán tras una nueva serie de bombardeos de EEUU e Israel

Donald Trump ofrecerá una conferencia de prensa acompañado ‘con militares’ en la Casa Blanca pasado el mediodía del lunes

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán encara el día 38 de la guerra bajo la amenaza directa de Estados Unidos, a pocas horas de que expire el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz del presidente Donald Trump, quien advirtió que, de no cumplirse, desatará el infierno sobre el país persa con el ataque a sus centrales eléctricas e infraestructuras.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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