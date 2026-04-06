Guerra en Oriente Medio
Los mediadores presentan a EEUU e Irán un plan de alto el fuego para reabrir el estrecho de Ormuz
Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este lunes que están ultimando los preparativos para establecer un nuevo funcionamiento en el estrecho de Ormuz, que ha estado prácticamente bloqueado desde que estalló la guerra con Israel y Estados Unidos.
"La fuerza naval de los IRGC [Guardianes de la Revolución] están completando los preparativos operativos para el #plan_declarado de las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico", afirmó el ejército de élite de la república islámica en X el domingo.
Según advirtieron, las condiciones en el estrecho "nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel".
El comunicado llegó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con bombardear las centrales eléctricas y los puentes de Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica y crucial para el transporte de hidrocarburos.
El plan también podría incluir un alto el fuego de 45 días, informan fuentes internas a The Associated Press.
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