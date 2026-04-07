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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump recuerda su ultimátum y subraya que "Irán puede ser arrasado en una noche"

El presidente estadounidense asegura que los iraníes se "enfadan" si no caen bombas porque "quieren ser libres"

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Se cumple el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, fijado inicialmente para las 20.00 horas de Washington (04.00 en horario peninsular español), mientras continúan los contactos indirectos entre ambos bandos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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