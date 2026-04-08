Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz. Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su Ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre.

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La "edad dorada de Oriente Medio" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría darse la "edad dorada de Oriente Medio" después de haber anunciado un acuerdo de alto el fuego con Irán durante dos semanas.

EEUU ayudará a descongestionar el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz, después de haber anunciado un alto el fuego de dos semanas con Irán.

Habla Guterres El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró esta madrugada el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte de Estados Unidos e Irán e instó a las partes en el conflicto a "cumplir con sus obligaciones" en virtud del derecho internacional. Así lo señaló en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, antes de añadir que Guterres "subraya que es urgente poner fin a las hostilidades para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano".

Japón pide una solución diplomática definitiva El Gobierno japonés celebró este miércoles el alto el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos, pero destacó que lo más importante es que ambas partes alcancen un "acuerdo final" a través de la diplomacia. "Si bien acogemos la noticia como un paso positivo, creemos que deben alcanzarse resultados a través de la diplomacia, y esperamos que haya pronto un acuerdo final", dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en su rueda de prensa diaria.

Shelly Kittleson, en libertad El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció este martes la liberación de la periodista estadounidense, Shelly Kittleson, quien fue secuestrada la semana pasada por una organización terrorista en Bagdad, Irak. Rubio agradeció, en un mensaje en su cuenta oficial de X, al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial Iraquí por "ayudar asegurar la liberación". Lea aquí la noticia completa.

El Líbano, excluido El Gobierno de Israel afirmó este miércoles que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán no incluye el Líbano, en contra de lo señalado por Pakistán, aunque afirmó que acepta el pacto.

JD Vance participará en próximas conversaciones con Irán La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EEUU, JD Vance, estará presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN. Los funcionarios citados por la cadena esperan que el encuentro tenga lugar en Islamabad y que, además de Vance, encabecen también el diálogo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Ataques en Israel Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en la madrugada de este miércoles de al menos tres ataques sobre su territorio, coincidiendo con el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas persas, las FDI "detectaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", según indicaron en su canal de Telegram.

Israel respetará el alto el fuego Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán que supone el inicio de un alto el fuego y el aplazamiento durante dos semanas por parte del Gobierno de Donald Trump del ultimátum en contra de infraestructuras iraníes, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz. La publicación señaló que "una fuente israelí" que no identificó dijo que Tel Aviv "respetará el alto fuego con Irán", aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo anunciado en la madrugada de este miércoles.