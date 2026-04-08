Guerra en Irán
Trump dice que EEUU ayudará a descongestionar el estrecho de Ormuz
El mandatario estadounidense insta a Teherán a empezar su "proceso de reconstrucción" y afirma que esta nueva etapa en la región podría devenir en la "edad dorada de Oriente Medio"
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz, después de haber anunciado un alto el fuego de dos semanas con Irán.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario reafirmó que habrá "muchas acciones positivas" y que se "hará mucho dinero", sin concretar cómo actuará su Administración en el estrecho de forma más concreta ni explicar esas acciones. Tras el anuncio de un acuerdo de cese de hostilidades con Irán, Teherán aseguró que durante las dos próximas semanas habrá "paso seguro" a través de Ormuz en coordinación con el Ejército de la República Islámica.
"Un gran día para la paz mundial", empezó Trump en su mensaje. El mandatario insistió en que podrán hacer acopio de "todo tipo de suministros" y que EEUU se "quedará por ahí" para asegurarse de que "todo va bien", de nuevo sin especificar a qué se refiere. Además, el republicano valoró que Irán ya puede empezar su "proceso de reconstrucción" y que esta nueva etapa en la región podría devenir en la "edad dorada de Oriente Medio".
La noticia del acuerdo temporal y de las negociaciones que iniciarán el 10 de abril en Islamabad, Pakistán, han provocado subidas pronunciadas en las bolsas asiáticas y la caída abrupta del precio del petróleo por debajo de los 100 dólares el barril.
Sin embargo, no se conoce con detalle cómo operará el paso por el estrecho de Ormuz durante estas dos semanas de alto el fuego, ya que Trump asegura que se ha abierto completamente mientras que Irán dice que cualquier cruce deberá coordinarse con Teherán.
- La Séquia Mare y la mona se ponen de acuerdo: más de 2.000 peñistas celebran la tradicional merienda
- Siete heridos por el derrumbe del techo del comedor de un hotel en Benidorm
- La falta de materias primas por la guerra de Irán amenaza con parar producciones industriales en Alicante
- Un accidente en Elche tras la indisposición de un conductor deja a una menor herida grave
- Un grafiti y una errata en la recién renovada calle de las setas de Alicante
- Un dique de casi un kilómetro que protegerá San Fulgencio: arranca una obra única frente a inundaciones en la Vega Baja
- TM Tower: Descubre la torre residencial más alta de Europa que redefine el skyline de Benidorm
- El proyecto del Parque Central de Alicante ya tiene fecha: el Gobierno y el Ayuntamiento despejarán la incógnita del soterramiento