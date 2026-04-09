Guerra en Ucrania
Putin declara una tregua de 24 horas por la Pascua ortodoxa
El alto el fuego, proclamado después de que Kiev propusiera una tregua, entrará en vigor el 11 de abril y cesará al día siguiente
Efe
Moscú
El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció un alto el fuego con Ucrania para la Pascua ortodoxa, según informó el Kremlin este jueves, después de que Kiev propusiera una tregua.
El Kremlin informó en un comunicado que por decisión del comandante en jefe supremo, el presidente Putin, se declara un alto al fuego con motivo de la Pascua ortodoxa "desde las 16.00 del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026".
Moscú ha anunciado ya que espera que el Ejército de Ucrania también cese sus ataques. "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", ha manifestado.
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