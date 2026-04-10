La Comisión Europea ve con buenos ojos el impuesto a las energéticas para paliar el aumento de precios por la guerra de Irán

La Comisión Europea abre la puerta a recuperar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas para hacer frente al repunte de los precios de la energía provocado por la guerra de Irán. Así lo ha señalado el vicepresidente comunitario y comisario de Prosperidad y Estrategia Interior, Stéphane Séjourné, al ser preguntado por la carta remitida por varios países, entre ellos España, para reclamar a Bruselas una respuesta común de alivio económico.

Séjourné recordó que la Unión Europea ya activó una fórmula parecida durante la crisis energética desencadenada por la invasión rusa a gran escala. "Ya lo hicimos durante la guerra de Ucrania: forma parte del paquete de flexibilidad que podemos dar a los Estados miembros", afirmó el comisario en la cumbre europea European Pulse Forum, celebrada este viernes en Barcelona.

El dirigente comunitario evitó, no obstante, anticipar una decisión inmediata y enmarcó cualquier paso en un análisis más amplio del alcance de la crisis. "Habrá una reunión importante del Colegio de Comisarios para evaluar el impacto económico en cada país. La respuesta tiene que adaptarse al impacto y a la duración de la crisis", explicó. Y añadió una idea que resume el momento que atraviesa Bruselas: "Hay una incertidumbre muy grande sobre cuánto durará esta crisis, y cambia hora a hora. La respuesta también tiene que cambiar".

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibe al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné / Gabriel Luengas / Europa Press

Presión de cinco capitales europeas

Las palabras de Séjourné llegan después de que los ministros de Economía de Alemania, Italia, Austria, Portugal y España pidieran formalmente a la Comisión que estudie un mecanismo europeo para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas. En esa carta, los cinco gobiernos recuerdan que ya defendieron esta posición en la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo de 2026.

Los ministros sostienen que el actual escenario de volatilidad del mercado y de restricciones fiscales obliga a actuar con rapidez. Por eso reclaman que Bruselas "debería desarrollar con rapidez un instrumento de contribución similar a escala de la UE, con una sólida base jurídica", sin impedir que los Estados miembros sigan desplegando sus propias medidas nacionales para contener la factura energética.

Los responsables económicos subrayan en la carta esa necesidad de unidad. A su juicio, una herramienta europea de este tipo enviaría una señal clara a los ciudadanos y al conjunto de la economía, al mostrar "unidad y capacidad de actuación" en un momento de máxima incertidumbre.

EEUU, puesto en cuestión como aliado

El impacto de la guerra de Irán en el tablero geopolítico, con el cuestionamiento de EEUU como aliado, centró gran parte de la discusión. Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, advirtió de que “lamentablemente, la actual Administración de EEUU no está actuando como un aliado”, una constatación que, a su juicio, obliga a la Unión Europea a replantear su posición estratégica. “Eso significa que tenemos que reducir dependencias, especialmente en seguridad, pero no solo, y adaptarnos a esta nueva realidad”, subrayó.

“El mercado único es probablemente nuestro mayor activo geopolítico y también una herramienta clave para nuestra seguridad”, argumentó López, defendiendo que la respuesta europea para el llamamiento al rearme europeo del comisario de defensa, Andriu Kubilius, debe apoyarse en sus propias fortalezas estructurales.

En la misma línea, Camille Grand, secretario general de la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales, de Seguridad y Defensa, sostuvo que “la relación transatlántica va a cambiar de forma profunda”. A su juicio, factores como “el debate sobre Ucrania, el episodio de Groenlandia, la cuestión de Irán y las amenazas de retirada de la OTAN” evidencian que “estamos en una situación distinta”. Pese a ello, remarcó que “la mayoría de los europeos quiere preservar la alianza con Estados Unidos”, aunque asumió que “Europa tendrá que asumir mucha más responsabilidad en su propia seguridad”.

El debate está en cómo debe la UE dar ese paso adelante. Para Martin Sklenár, exministro de Defensa de Eslovaquia y miembro destacado del programa Future of Security de GLOBSEC, Europa debe comparecer ante el presidente Donald Trump con una propuesta clara. “Lo que Washington espera ahora de Europa es ambición, un plan y una idea clara de cómo afrontar esta situación”, afirmó. En su opinión, si Europa acudiera a EEUU con una posición definida — y, puso como ejemplo, “Así queremos estructurar la defensa europea; esto es lo que necesitamos de usted, señor presidente”— el mandatario estadounidense les tomaría en serio. “La conversación sería completamente distinta”, enfatizó. Su intervención reforzó la idea de que el nuevo contexto exige menos dependencia, más iniciativa política y una estrategia europea de defensa mucho más sólida. En lo único que estuvieron todos de acuerdo fue en que Europa debe aprender a desenvolverse en este nuevo orden mundial.