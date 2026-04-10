Estados Unidos
Detenido un hombre por lanzar un cóctel molotov contra la casa del CEO de OpenAI, Sam Altman
Un sospechoso de 20 años ha sido detenido tras el incidente, que no dejó heridos, y también habría amenazado la sede de OpenAI, según 'The Guardian'
Redacción
Un hombre de 20 años fue detenido este viernes tras lanzar presuntamente un cóctel molotov contra la vivienda de Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, en San Francisco, según ha informado 'The Guardian'.
El incidente se produjo de madrugada, en torno a las 4.12 horas, cuando el artefacto impactó en una puerta exterior de la propiedad sin causar heridos y con daños mínimos, de acuerdo con la Policía local.
Amenaza a la sede de OpenAI
Poco después, los agentes respondieron a un aviso en el barrio de Mission Bay, donde se encuentra la sede de la compañía, por un individuo que supuestamente amenazaba con incendiar el edificio. La Policía identificó al sospechoso como el mismo implicado en el ataque previo y procedió a su detención.
Según el diario británico, la dirección de OpenAI comunicó a sus empleados que el artefacto fue lanzado contra la propiedad pero se extinguió sin provocar daños relevantes. El detenido no ha sido identificado por las autoridades.
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