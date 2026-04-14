EEUU levanta las sanciones que limitaban la actividad del Banco Central de Venezuela

La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez recibió este martes una noticia esperada: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó las transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras entidades bancarias de ese país que había sido objeto de sanciones durante la primera gestión de Donald Trump. Días atrás, la sucesora de Nicolás Maduro, había pedido públicamente que se afloje la presión de EEUU para poder acelerar la reactivación económica. Dijo que el alivio era "crucial" para salir de la crisis.

La medida adoptada por Washington habilita a Venezuela a volver a los mercados internacionales y forma parte de una serie de movimientos dados en esa misma dirección. Dos semanas atrás, la propia Rodríguez se benefició del levantamiento de las sanciones de las que había sido objeto. A su vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había tomado a su vez otras medidas que permitían agilizar las operaciones financieras que estaban limitadas.

El paso dado por el Departamento del Tesoro alcanza además del BCV al Banco de Venezuela S.A., el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. En declaraciones al portal Efecto Cocuyo, el economista Alejandro Grisanti sostuvo que la eliminación de las sanciones al BCV constituiría el movimiento "más importante para normalizar el sistema cambiario venezolano". Y añadió: "sin un BCV funcional no hay sistema cambiario y sin sistema cambiario no hay estabilización sostenible".

A partir de la salida del poder de Nicolás Maduro, secuestrado por fuerza especiales norteamericanas, el pasado 3 de enero, los vínculos bilaterales iniciaron un camino de recomposición que se ha recostado en principio en la industria petrolera. La Asamblea Nacional (AN) aprobó una ley de Hidrocarburos y semanas atrás una equivalente a la minería y las tierras raras que interesaba de manera especial a Washington. En este contexto, se han restablecido los vínculos diplomáticos y consulares. Todas las semanas hay una novedad económica. Horas atrás, Rodríguez firmó un acuerdo con la petrolera Chevron que le permitirá ampliar sus operaciones en territorio venezolano.

Noticias relacionadas

La administración Trump ubica claramente a Venezuela en su área de influencia y eso se refleja en la medida adoptada por el Departamento del Tesoro, que prohíbe las transacciones con entidades o ciudadanos de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. A su vez, quedan excluidas las empresas controladas por China. De esta manera, el alivio financiero será supervisado en los hechos por EEUU.