Meloni suspende la renovación "automática" de un acuerdo en materia de Defensa con Israel

En un nuevo gesto de distanciamiento de Israel —en apariencia más de carácter político que otra cosa—, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha comunicado este martes la suspensión de la renovación "automática" de un memorándum de colaboración en materia de Defensa con el país hebreo. Sin embargo, el alcance operativo de la medida es, por ahora, una incógnita. Tanto que el medio israelí 'Ynet', citando fuentes de su país, ha restado importancia al asunto asegurando que la decisión carece de un "significado práctico".

"En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel", ha afirmado la líder italiana desde el foro vinícola Vinitaly, en Verona. Sin embargo, Meloni no ofreció más detalles sobre la ejecución de la medida sobre este acuerdo, que entró en vigor el 13 de abril de 2016 y, desde entonces, se ha renovado de forma quinquenal.

Sin contenido real

Hasta aquí las novedades conocidas. De hecho, incluso preguntadas, fuentes de la presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Defensa han evitado aclarar a este diario si la decisión afecta al periodo corriente o se pondrá en marcha después de los próximos cinco años. Según 'Ynet', además, el acuerdo no tiene "un contenido real", lo que pone en duda el calado estratégico del anuncio.

Lo cierto es que Meloni y sus ministros han ido intensificando sus críticas hacia Israel, especialmente por los bombardeos sobre el Líbano y las agresiones a la misión de paz de las Naciones Unidas en dicho país (FINUL).

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La decisión de Roma llega, además, un día después de que las autoridades israelíes convocaran al embajador italiano en Tel Aviv. La protesta diplomática se produjo después de que el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, calificara de "inaceptables" los bombardeos sobre la población civil libanesa.