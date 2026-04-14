Un pintor ruso detenido por un "me gusta" en redes se quita la vida en prisión preventiva: "La única protesta libre hoy en día es el suicidio"

El pintor ruso Andréi Akuzin, de 53 años, se ha quitado la vida mientras se encontraba en prisión preventiva después de haber sido detenido por su actividad en redes sociales. Según ha informado el portal opositor Mediazona, el artista se suicidó en su celda el pasado 8 de abril.

Akuzin había sido arrestado tras dejar un comentario en internet en 2025. De acuerdo con el entorno del artista, el motivo de su detención habría sido una interacción en redes —como un “me gusta” o una respuesta a una publicación—, aunque este extremo no ha sido confirmado de forma independiente.

Una muerte que su entorno interpreta como protesta

Una amiga cercana, Tatiana Frólova, ha asegurado que Akuzin “no era un terrorista, eso es ridículo; simplemente no quiso quedarse callado” y ha calificado su arresto de desproporcionado. También sostiene que su muerte fue una forma de protesta contra la situación política en Rusia.

Según su testimonio, el artista le envió antes de ahorcarse en la celda un mensaje en el que afirmaba que “la única protesta libre hoy en día es el suicidio”, una frase que, en su opinión, refleja el motivo de su decisión.

Señalado por supuestos vínculos

Mediazona apunta además que un sistema automatizado de seguimiento en Telegram relacionaba a Akuzin con el movimiento Artpodgotovka, una organización prohibida en Rusia. No obstante, no hay constancia pública de una actividad política destacada por parte del artista en sus perfiles.

En sus redes sociales sí aparece algún contenido crítico, como una publicación en la que grababa a una banda tocando una marcha militar acompañada del mensaje “no a la guerra”.

El caso vuelve a poner el foco en la situación de la disidencia y la actividad en redes sociales en Rusia, con estrictas restricciones a la libertad de expresión.