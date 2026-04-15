Costa pide un alto el fuego "duradero" en Oriente Medio para negociar una salida al programa nuclear y de misiles balísticos iraní

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha llamado este miércoles desde Doha (Qatar) a un alto el fuego “duradero” que permita buscar una salida negociada al conflicto en Oriente Medio, que pasa porque Irán abandone su programa nuclear, de misiles balísticos, y su apoyo a milicias en la región, tal y como reclama Estados Unidos.

"Es fundamental que todas las partes aprovechen el impulso generado por el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán", ha dicho Costa durante una rueda de prensa en Doha. El presidente ha insistido en que la tregua debería dar espacio a abordar "las preocupaciones de la comunidad internacional" respecto a Teherán.

"Esto incluye, por supuesto, su programa nuclear, pero también su programa de misiles balísticos, el apoyo de Irán a grupos afines que desestabilizan la región y el bloqueo de las rutas marítimas internacionales", ha explicado el portugués. La Unión Europea asume ya la retórica respecto a Irán de Estados Unidos, cuyos servicios de inteligencia han alertado de la capacidad iraní para atacar objetivos a larga distancia.

Una solución para Ormuz

"El estrecho de Ormuz y el mar Rojo son arterias vitales para la economía mundial, las cadenas de suministro y el comercio internacional", ha dicho Costa, en defensa de la libertad de navegación. "Esta guerra ya ha tenido consecuencias desastrosas que se sienten en todo el mundo. Y la situación solo empeorará con cada día que pase sin una solución a este conflicto. Restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz es crucial y urgente", ha añadido.

El presidente del Consejo Europeo ha reiterado la voluntad de los europeos de contribuir a garantizar una navegación segura en la zona, siempre y cuando cesen las hostilidades. Este mismo viernes, Francia y Reino Unido han convocado una reunión para coordinar un posible plan con otros países interesados en participar en una posible misión.

Además, los líderes de la UE se reúnen el próximo 23 y 24 de abril en Chipre para una cumbre informal, inevitablemente marcada por la crisis en Oriente Medio. El Consejo Europeo incluirá en su agenda un debate sobre las cuestiones de seguridad vinculadas al conflicto, pero también el alza de los precios de la energía, que amenaza con dinamitar el crecimiento económico del bloque, y cómo abordarlo.

Respaldo al Golfo

Costa ha viajado esta semana a Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Qatar para reunirse con los líderes de estos países. En palabras del propio presidente del Consejo Europeo, el objetivo de la visita ha sido "escuchar a los líderes, conocer su valoración de la situación actual y ofrecer el apoyo de la Unión Europea", tanto en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la crisis como en posibles soluciones al cierre del Estrecho.

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Aunque aún no se conoce qué países participarán, Costa ha invitado a la cumbre informal en Chipre a líderes de la región para continuar el diálogo y habrá una cumbre con los países del Golfo, previsiblemente antes de final de año. "Estamos viviendo tiempos difíciles, y en estos tiempos difíciles, necesitamos defender el orden internacional basado en normas, porque la alternativa al orden internacional basado en normas es el caos", ha dicho el presidente, "es lo que hemos visto en Ucrania, es lo que hemos visto aquí en el Golfo, es lo que hemos visto en Irán".