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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Putin visitará China en la primera mitad de esta año
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció este miércoles en Pekín que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitará China en la primera mitad de este año, en medio de una nueva ronda de contactos de alto nivel entre ambos países y en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán.
Lavrov hizo ese anuncio en una rueda de prensa al término de su visita oficial al gigante asiático, durante la cual se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y con su homólogo, Wang Yi. La visita de Lavrov a China ha servido para volver a escenificar la estrecha sintonía entre Moscú y Pekín.
El martes, Wang aseguró que ambas partes "coordinan plenamente sus posiciones" y "se apoyan mutuamente" en el ámbito internacional, mientras Lavrov denunció los intentos de "contener" a Rusia y China mediante estructuras de "bloques" en Asia.
Al menos un muerto y seis heridos en nuevos ataques rusos contra el este y el centro de Ucrania
Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas en una nueva serie de ataques rusos contra Ucrania en las regiones orientales de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, así como en la de Cherkasy, en el centro del país. "Hacia las cinco de la mañana (hora local), el enemigo ha lanzado ataques contra Zaporiyia", ha informado en redes el gobernador de la región homónima, Iván Fedorov, que ha precisado que "los bombardeos han causado daños en un aparcamiento, una empresa, una parada de autobús, edificios residenciales cercanos y un quiosco". Al hilo, ha señalado que, "lamentablemente, falleció una dependienta del quiosco de 74 años", si bien ha apuntado que "los incendios declarados en los lugares de los ataques ya han sido extinguidos".
Rusia lanza contra Ucrania tres misiles balísticos y 324 drones de larga distancia
Rusia ha lanzado entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles contra territorio ucraniano tres misiles balísticos y un total de 324 drones de larga distancia, de los que unos 250 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania. Del conjunto de los drones, las defensas ucranianas han logrado neutralizar 309 aparatos no tripulados de distintos tipos. Ninguno de los misiles balísticos ha podido ser derribado, según el balance de la Fuerza Aérea de Ucrania. El Ejército ucraniano necesita más misiles para sistemas antiaéreos Patriot para poder proteger todo su territorio de los misiles balísticos rusos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que los ataques iraníes contra los países de la región han incrementado la demanda de misiles para Patriot y que Ucrania podría verse afectada por ello.
Zelenski y Støre firman un acuerdo para fabricar drones ucranianos en Noruega
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmaron este martes en Olso un acuerdo para estrechar la cooperación militar que incluye la fabricación de drones ucranianos en esee país nórdico.
"Queremos estudiar cómo la tecnología y la industria de drones ucranianas pueden reforzar la capacidad de defensa de Noruega a largo plazo, por eso es importante establecer la producción de drones ucranianos en Noruega", dijo Støre en una rueda de prensa en Oslo tras reunirse con Zelenski.
El acuerdo incluye también un aumento de la producción de equipos de defensa área y de municiones, explicó Støre, que celebrará a continuación una cena de trabajo con el mandatario ucraniano.
Bulgaria interviene dos drones militares a la deriva ante su costa del Mar Negro
Dos drones militares fueron hallados en diferentes puntos de la costa de Bulgaria en el Mar Negro, lo que activó en dos ocasiones, este martes y el domingo pasado, a un equipo especializado de la Armada del país balcánico, informó el Ministerio de Defensa.
El primer incidente ocurrió en la costa de la ciudad de Nessebar, donde un dron aéreo caído fue inspeccionado este martes, trasladado a una base naval y posteriormente descartado como peligroso al comprobarse que no contenía explosivos.
Merz y Zelenski amplían la producción conjunta de drones y celebran "la victoria de la luz" en Hungría
"Ningún ejército europeo está desde hace décadas tan experimentado en el combate como el de Ucrania. Ninguna sociedad es más resiliente que la ucraniana. Ninguna industria de defensa es tan innovadora como la ucraniana": con estas palabras anunció Friedrich Merz el aumento de la producción conjunta de drones en suelo germano iniciada este año entre Alemania y Ucrania. Lo hizo junto a Volodímir Zelenski y en las primeras consultas intergubernamentales entre ambos países de los últimos 20 años. (Seguir leyendo)
Ucrania toma una posición rusa tras una operación militar totalmente robotizada
El Ejército de Ucrania tomó recientemente una posición rusa en el frente con una operación totalmente robotizada en la que no participó físicamente ningún soldado ucraniano, según dijo el presidente Volodímir Zelenski, en un vídeo publicado para reivindicar las capacidades tecnológicas de su país. "Estos son nuestros sistemas robotizados terrestres. Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente con plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones", dijo Zelenski en el vídeo, en el que aparece hablando frente a tecnologías militares de distintos tipos. (Seguir leyendo)
Zelenski anuncia "actualizaciones" en el sistema PURL para reforzar la defensa aérea
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado "actualizaciones" en la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania--, para reforzar la defensa aérea de su país.
Así lo ha detallado el mandatario ucraniano después de mantener este martes una llamada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien ha abordado la necesidad de "proteger los cielos" ucranianos de los ataques de Rusia y de hacerlo a través de la iniciativa PURL, que permite a Ucrania recibir misiles para sus sistemas Patriot.
Zelenski dice que cooperará con sus socios para fabricar misiles antibalísticos en Europa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que su país cooperará con sus socios para fabricar en Europa sistemas de defensa contra misiles balísticos ante el déficit existente de este armamento en el Viejo Continente, dependiente en este ámbito de Estados Unidos. "En Europa no hay suficiente capacidad de producción y se trata de que Ucrania, junto con la Unión Europea, produzca este tipo de armas antibalísticas", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Berlín junto con el canciller alemán, Friedrich Merz. "Debemos hacer todo lo posible para que aquí en Europa puedan producirse los bienes que son críticamente importantes para nuestra defensa y necesitamos una base tecnológica. Nuestra fuerza militar debe ser suficiente para garantizar a todos los pueblos y a todos los Estados de Europa su seguridad y la defensa de sus vidas", añadió. "Por eso también produciremos sistemas de defensa antibalística, para protegernos contra todo tipo de drones y contra cualquier tipo de ataques aéreos", insistió. Sin embargo, Zelenski apuntó que, en vista del actual "déficit" europeo a la hora de producir sistemas contra misiles balísticos, "necesitamos el programa PURL", mecanismo cuyo nombre son las siglas en inglés de 'Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania'.
Merz prepara una reunión para reactivar las negociaciones de paz en Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, adelantó este martes que prepara una nueva reunión de europeos, ucranianos y estadounidenses para tratar de dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz, suspendidas desde que EE.UU. e Israel lanzaran a finales de febrero sus ataques contra Irán y que, aún con un alto el fuego temporal en vigor, no se han retomado aún."Actualmente estamos organizando otra reunión, también a nivel de asesores de seguridad nacional. Invitamos a la parte estadounidense, como siempre, a participar", señaló Merz en una rueda de prensa en Berlín tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que sin embargo no reveló cuántos países estarán invitados a la cita. El canciller dijo que su intención es "intensificar aún más" las conversaciones en el seno de la UE para reactivar no solo las negociaciones tras estar el foco de EE.UU. y también de Europa en Oriente Medio durante el último mes, y también para hacer oír la voz del Viejo Continente una vez restablecida la mesa de negociación para tratar de lograr un alto el fuego en Ucrania.
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