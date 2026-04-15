Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin visitará China en la primera mitad de esta año

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció este miércoles en Pekín que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitará China en la primera mitad de este año, en medio de una nueva ronda de contactos de alto nivel entre ambos países y en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán.

Lavrov hizo ese anuncio en una rueda de prensa al término de su visita oficial al gigante asiático, durante la cual se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y con su homólogo, Wang Yi. La visita de Lavrov a China ha servido para volver a escenificar la estrecha sintonía entre Moscú y Pekín.

El martes, Wang aseguró que ambas partes "coordinan plenamente sus posiciones" y "se apoyan mutuamente" en el ámbito internacional, mientras Lavrov denunció los intentos de "contener" a Rusia y China mediante estructuras de "bloques" en Asia.