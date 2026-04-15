Magyar promete cerrar los informativos de los medios públicos de Hungría "serviles" con Orbán

De cerrar los informativos de los medios públicos, hasta ahora al servicio del ultranacionalista Viktor Orbán, a decirle a la cara al presidente de Hungría, Tamás Sulyok, que si no dimite, le echará, puesto que no es digno de ocupar el cargo: así de categórico ha sido el vencedor de las elecciones húngaras, el conservador Péter Magyar, apenas tres días después de su triunfo en las urnas.

"Una de mis primeras medidas, en cuanto forme el gobierno, será dejar en suspenso los informativos de este medio propagandístico", aseguró el líder del partido Tisza, ante una atónita periodista del canal M1, tras recordar que no le habían querido entrevistar en toda la campaña electoral, pese a ser el favorito a ganar los comicios. Fidesz, el partido de Orbán, ha controlado hasta ahora el 90% del panorama mediático del país y estrangulado con la "ley mordaza" a los pocos medios críticos existentes. Los medios públicos han funcionado como "como en tiempos de (Joseph) Goebbels o en Corea del Norte", afirmó Magyar, en alusión a quien fue ministro de la Propaganda de Adolf Hitler y al actual régimen de Kim Jong-un.

Tampoco se anduvo con rodeos Magyar en su primer encuentro tras los comicios con Sulyok, quien fue elegido para este cargo en 2024 por el Parlamento, dominado por el Fidesz de Orbán. "No es digno de representar a la nación húngara ni es capaz de garantizar el respeto al Estado de derecho", afirmó a la salida del palacio presidencial. Sulyok le había recibido protocolariamente y le encargó la formación del próximo Gobierno.

Encuentro viral

Junto al presidente recorrió Magyar el palacio, lo que dio ocasión a un 'encuentro' a distancia con Orbán. En unas imágenes que rápidamente se han viralizado, se ve al presidente mostrándole al futuro primer ministro las terrazas del palacio, cuando en otro de los balcones aparece el primer ministro saliente. A esta situació fortuita responde Magyar diciendo jovialmente que "esto es como ir al cine", señalando a Orbán.

Ya en el exterior de la sede presidencial, el futuro primer ministro aseguró que había apremiado al jefe del Estado a dimitir. Magyar se había comprometido en campaña tanto a buscar el relevo del presidente, de ganar las elecciones, como a suspender los servicios informativos que considera al servicio del aparato de Orbán. Pero ha sorprendido la contundencia con que lo ha expresado tras su victoria y desde lo que ha sido "territorio" del primer ministro saliente.

Todo apunta a una transición fulminante. Los resultados finales de los comicios se conocerán el próximo fin de semana, una vez computado el voto exterior. No se esperan cambios de relevancia en el reparto de escaños del nuevo Parlamento, donde Tisza tendrá una mayoría de dos tercios. Sulyok ha avanzado que convocará el nuevo Parlamento a principios de mayo.

Noticias relacionadas

Magyar se ha puesto ya en contacto con la Comisión Europea para acelerar las reformas que le permitan desbloquear los fondos europeos congelados a Hungría, unos 18.000 millones de euros, por los ataques de Orbán al Estado de derecho. Se espera que Budapest desbloquee los 90.000 millones de euros en préstamos destinados a Ucrania.