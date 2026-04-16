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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump afirma que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves

El presidente de Estados Unidos dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

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Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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