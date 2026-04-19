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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez planea presentarse a las próximas elecciones, según su abogado en EEUU
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
La diáspora venezolana redobla su entrega a María Corina Machado en Madrid: "Es una enviada divina y tenemos que apoyarla"
Con una enorme bandera de Venezuela, visera y camiseta blanca también con la enseña del país, Aquiles Medina ya estaba ayer a las cuatro de la tarde esperando a María Corina Machado en la Puerta del Sol. Había venido a escuchar a la líder opositora desde Figueres, la ciudad en la provincia de Girona en la que se ha terminado instalado desde que llegó a España, hace ocho años. Dirigente sindical, no llegó a estar encarcelado, pero prefirió salir antes de verse abocado a una situación más comprometida.
España, México y Brasil piden respeto a la "integridad territorial" de Cuba
Los Gobiernos de Brasil, España y México han hecho público este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su "enorme preocupación" por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteran la necesidad de respetar la "integridad territorial" de la isla.
En el comunicado conjunto, y ante "la evolución de los acontecimientos" en Cuba, los tres Gobiernos alertan de la "dramática situación" que vive el pueblo cubano" y emplazan a que se adopten "las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional".
"Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano", dice la nota.
El chavismo se prepara para comenzar una peregrinación de trece días contra las sanciones
El chavismo y otros sectores de Venezuela se preparan para comenzar el domingo una peregrinación nacional de trece días convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para exigir el levantamiento total de las sanciones, flexibilizadas en estos últimos meses de acercamientos con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro.
La movilización finalizará el 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial, en medio del retorno a las calles de sindicalistas y trabajadores de diversos sectores que exigen un sueldo "justo, suficiente y digno".
El Gobierno reiteró este sábado en una conferencia de prensa la convocatoria a la "gran peregrinación por la paz y sin sanciones", de las cuales EE.UU. ha flexibilizado las impuestas contra el sector de los hidrocarburos, la minería y esta semana contra el sistema financiero público con la emisión de licencias.
María Corina Machado proclama desde la Puerta del Sol: "Esta tarde comienza nuestro retorno a Venezuela"
La Premio Nobel de Venezuela María Corina Machado proclamó este sábado desde la Puerta del Sol de Madrid que "esta tarde comienza nuestro retorno a Venezuela" e hizo un llamamiento a todos los que han tenido que huir de este país para "asegurarnos de que avanzamos sin demora hacia elecciones limpias".
Machado lanzó este mensaje al recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien también entregó la Medalla Internacional de la región a la hija de Edmundo González, ganador de las elecciones celebradas el 29 de julio de 2024, tras las que Nicolás Maduro proclamó reelegido presidente.
"Esta tarde comienza nuestro retorno. Desde aquí empezamos a preparar esta nueva fase en la que regresaremos millones juntos a construir el país del que nos sintamos todos orgullosos", dijo. "Hoy no queda ni una sola institución de pie".
María Corina Machado, en Madrid: "Venezuela será libre y pronto les llevaremos con nosotros de vuelta a casa"
"Venezuela será libre y pronto les llevaremos con nosotros de vuelta a casa". Con esa convicción se ha expresado la líder opositora María Corina Machado esta mañana en una rueda de prensa en Madrid ante cerca de un centenar de periodistas acreditados, unas horas antes del acto que protagonizará en la Puerta del Sol con la diáspora venezolana en España. El proceso hacia elecciones "limpias y libres" iniciado el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, ha dicho es "indetenible", deteniéndose en cada sílaba de la palabra.
"No hay una sociedad en todo el mundo que esté tan unida, tan decidida, tan preparada, tan organizada para avanzar a la democracia como la sociedad venezolana", ha enfatizado.
Se trata del segundo día de su visita a la capital. En el primero, Machado fue recibida en la sede del PP en la calle Génova por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó que en el país haya pronto elecciones libres "con un calendario explícito" y consideró "un honor" haber acompañado "siempre" su lucha. La fundadora del movimiento Vente Venezuela se reunió también con Santiago Abascal, líder de Vox , quien se refirió a ella como "referente internacional de la libertad" con "actitudes heroicas".
Corina Machado reivindica el "reto" del voto en las urnas para que la "soberanía popular se haga respetar"
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha reivindicado el "reto" que supone tras la "extracción" de (Nicolás) Maduro el voto en las urnas para que "la soberanía popular se haga respetar".
Lo ha defendido desde la madrileña Casa de la Villa, donde el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, le ha hecho entrega de la Llave de Oro de la ciudad.
Seis incendios en el oeste de Cuba han afectado más de 1.000 hectáreas de bosque
Seis incendios forestales en varias zonas de la provincia cubana Pinar del Río (extremo oeste) afectaron 1.066 hectáreas (ha) de bosques, más de la mitad a causa de uno de muy grandes proporciones, aún sin controlar, según informó este viernes el Cuerpo de Guardabosques (CGB).
Más de 200 hombres prosiguen las labores para controlar el intenso fuego que desde hace una semana ha devorado 690 ha de bosque en la zona montañosa La Lanza, del municipio Minas de Matahambre y fue el primero reportado.
Corina Machado reivindica el "reto" del voto en las urnas para que la "soberanía popular se haga respetar"
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha reivindicado el "reto" que supone tras la "extracción" de (Nicolás) Maduro el voto en las urnas para que "la soberanía popular se haga respetar".
Lo ha defendido desde la madrileña Casa de la Villa, donde el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, le ha hecho entrega de la Llave de Oro de la ciudad.
Un opositor dice que Delcy Rodríguez carece de voluntad para resolver los problemas de servicios
El exconcejal de Caracas y expreso político opositor Jesús Armas consideró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, carece de voluntad política para solucionar los problemas de los servicios públicos en el país, donde se reportan frecuentes apagones y cortes en el suministro de agua potable.
"Lo que tiene que ocurrir es que haya voluntad política y claramente el interinato que está en el poder no la tiene", declaró Armas, a las afueras de la sede de Hidrocapital en Caracas, la empresa que se encarga de administrar, mantener, sanear y distribuir el agua en la capital venezolana.
El FMI actuará con "celeridad" para poder dar acceso a Venezuela a programas de crédito
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este viernes que el organismo actuará "con gran celeridad" para poder dar acceso en el futuro a Venezuela a instrumentos de financiación, un día después de anunciar que ambas partes reanudan unas relaciones que se interrumpieron hace siete años.
"Actuaremos con gran celeridad, pues lo que hemos observado resulta alentador en dos aspectos", aseguró Georgieva en una rueda de prensa del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), el órgano de Gobierno del organismo, coincidiendo con el cierre de las reuniones de primavera que se celebran en Washington.
La directora gerente destacó que, por una parte, las autoridades venezolanas ya han comenzado a proporcionar información macroeconómica y "han entablado un diálogo constructivo, demostrando así su buena fe".
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