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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
El Gobierno venezolano tacha de racismo los cánticos contra Delcy Rodríguez en Madrid
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Delcy Rodríguez cifra en "más de 8.000" los venezolanos beneficiados por la ley de amnistía
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado este domingo que "más de 8.000" personas se han beneficiado de la ley de amnistía aprobada el pasado 20 de febrero bajo su Administración, en el marco de, ha asegurado, la apertura de un "camino" hacia el "reencuentro nacional".
"A través de la ley de amnistía, más de 8.000 venezolanos han sido beneficiados, mientras que el programa de convivencia y paz integra y atiende a todos los sectores nacionales", ha recalcado la mandataria interina en un vídeo publicado en sus redes sociales con motivo de sus 100 días al frente del país.
Delcy Rodríguez pide a los líderes de Estados Unidos y de Europa poner fin a las sanciones
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo a los líderes de Estados Unidos y de Europa el cese total de las sanciones, en el inicio de la peregrinación nacional que convocó para exigir el fin de estas medidas contra el país.
"Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus Gobiernos, a sus autoridades, ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano", dijo tras cruzar sobre un vehículo el emblemático Puente del Lago de Maracaibo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).
La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos, expresó que su país no está pidiendo limosnas, sino "reclamando sus derechos".
Corina Machado lamenta que España no haya asumido el liderazgo en la causa venezolana
La líder venezolana María Corina Machado lamentó este domingo que el Gobierno de España no haya asumido "el liderazgo de Europa" en favor de la "libertad" en Venezuela, en una entrevista con EFE durante su visita a Madrid, que empezó el viernes y finalizará mañana lunes sin que la opositora se haya reunido con Pedro Sánchez.
"Yo tengo siempre muy altas expectativas de lo que España puede hacer por la libertad y las democracias liberales de Occidente, y en el caso de Venezuela hubiésemos esperado que asumiera un liderazgo en Europa", dijo.
Durante este fin de semana, Machado ha sido condecorada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, pero ha rehusado reunirse con el presidente, el socialista Pedro Sánchez.
Machado expresa su rechazo a los cánticos racistas coreados por sus seguidores en Madrid
La opositora venezonala María Corina Machado expresó este domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores mientras esperaban su aparición en el acto celebrado ayer sábado en la Puerta del Sol de Madrid.
"¡Fuera mona!", en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, previa al discurso que la premio nobel de la paz dirigió a los concentrados en el centro de Madrid.
"Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza -afirmó hoy Machado-. Y eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos".
La diáspora venezolana redobla su entrega a María Corina Machado en Madrid: "Es una enviada divina y tenemos que apoyarla"
Con una enorme bandera de Venezuela, visera y camiseta blanca también con la enseña del país, Aquiles Medina ya estaba ayer a las cuatro de la tarde esperando a María Corina Machado en la Puerta del Sol. Había venido a escuchar a la líder opositora desde Figueres, la ciudad en la provincia de Girona en la que se ha terminado instalado desde que llegó a España, hace ocho años. Dirigente sindical, no llegó a estar encarcelado, pero prefirió salir antes de verse abocado a una situación más comprometida.
España, México y Brasil piden respeto a la "integridad territorial" de Cuba
Los Gobiernos de Brasil, España y México han hecho público este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su "enorme preocupación" por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteran la necesidad de respetar la "integridad territorial" de la isla.
En el comunicado conjunto, y ante "la evolución de los acontecimientos" en Cuba, los tres Gobiernos alertan de la "dramática situación" que vive el pueblo cubano" y emplazan a que se adopten "las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional".
"Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano", dice la nota.
El chavismo se prepara para comenzar una peregrinación de trece días contra las sanciones
El chavismo y otros sectores de Venezuela se preparan para comenzar el domingo una peregrinación nacional de trece días convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para exigir el levantamiento total de las sanciones, flexibilizadas en estos últimos meses de acercamientos con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro.
La movilización finalizará el 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial, en medio del retorno a las calles de sindicalistas y trabajadores de diversos sectores que exigen un sueldo "justo, suficiente y digno".
El Gobierno reiteró este sábado en una conferencia de prensa la convocatoria a la "gran peregrinación por la paz y sin sanciones", de las cuales EE.UU. ha flexibilizado las impuestas contra el sector de los hidrocarburos, la minería y esta semana contra el sistema financiero público con la emisión de licencias.
María Corina Machado proclama desde la Puerta del Sol: "Esta tarde comienza nuestro retorno a Venezuela"
La Premio Nobel de Venezuela María Corina Machado proclamó este sábado desde la Puerta del Sol de Madrid que "esta tarde comienza nuestro retorno a Venezuela" e hizo un llamamiento a todos los que han tenido que huir de este país para "asegurarnos de que avanzamos sin demora hacia elecciones limpias".
Machado lanzó este mensaje al recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien también entregó la Medalla Internacional de la región a la hija de Edmundo González, ganador de las elecciones celebradas el 29 de julio de 2024, tras las que Nicolás Maduro proclamó reelegido presidente.
"Esta tarde comienza nuestro retorno. Desde aquí empezamos a preparar esta nueva fase en la que regresaremos millones juntos a construir el país del que nos sintamos todos orgullosos", dijo. "Hoy no queda ni una sola institución de pie".
María Corina Machado, en Madrid: "Venezuela será libre y pronto les llevaremos con nosotros de vuelta a casa"
"Venezuela será libre y pronto les llevaremos con nosotros de vuelta a casa". Con esa convicción se ha expresado la líder opositora María Corina Machado esta mañana en una rueda de prensa en Madrid ante cerca de un centenar de periodistas acreditados, unas horas antes del acto que protagonizará en la Puerta del Sol con la diáspora venezolana en España. El proceso hacia elecciones "limpias y libres" iniciado el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, ha dicho es "indetenible", deteniéndose en cada sílaba de la palabra.
"No hay una sociedad en todo el mundo que esté tan unida, tan decidida, tan preparada, tan organizada para avanzar a la democracia como la sociedad venezolana", ha enfatizado.
Se trata del segundo día de su visita a la capital. En el primero, Machado fue recibida en la sede del PP en la calle Génova por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó que en el país haya pronto elecciones libres "con un calendario explícito" y consideró "un honor" haber acompañado "siempre" su lucha. La fundadora del movimiento Vente Venezuela se reunió también con Santiago Abascal, líder de Vox , quien se refirió a ella como "referente internacional de la libertad" con "actitudes heroicas".
Corina Machado reivindica el "reto" del voto en las urnas para que la "soberanía popular se haga respetar"
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha reivindicado el "reto" que supone tras la "extracción" de (Nicolás) Maduro el voto en las urnas para que "la soberanía popular se haga respetar".
Lo ha defendido desde la madrileña Casa de la Villa, donde el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, le ha hecho entrega de la Llave de Oro de la ciudad.
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