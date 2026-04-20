Investigación
Muere un turista en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México
"Un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida", informó el Gabinete de Seguridad
EFE
Ciudad de México
Una turista canadiense murió este lunes tras un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad.
“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas.
Según la información, varias personas habrían resultado lesionadas, pero ya reciben atención médica en el lugar.
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