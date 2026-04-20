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Muere un turista en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México

"Un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida", informó el Gabinete de Seguridad

Una imagen de archivo de las pirámides de Teotihuacán.

Una imagen de archivo de las pirámides de Teotihuacán. / Mario Guzman / EFE

EFE

Ciudad de México

Una turista canadiense murió este lunes tras un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas.

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Según la información, varias personas habrían resultado lesionadas, pero ya reciben atención médica en el lugar.

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