Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Hamás condena la reapertura de un asentamiento colono en la Cisjordania ocupada El movimiento islamista Hamás condenó durante la noche de este lunes la reapertura del asentamiento judío de Sa-Nur, en el norte de Cisjordania ocupada, más de dos décadas después de su evacuación, y advirtió de que la medida apunta contra la presencia palestina en el territorio. En un comunicado, el dirigente de Hamás Mahmud Mardawi aseguró que la decisión, respaldada por el Gobierno israelí, forma parte de un proceso de "judaización" y de un plan para afianzar el control sobre Cisjordania. Asimismo, llamó a una "movilización general" para hacer frente a la expansión de los asentamientos.

Irán advierte de "graves consecuencias" tras el ataque de EEUU a uno de sus buques El Ministerio de Exteriores de Irán ha advertido este martes de "graves consecuencias" después de que Estados Unidos haya atacado un buque iraní en el golfo de Omán y haya retenido a toda su tripulación, en un nuevo aumento de la tensión en las relaciones bilaterales a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin. "Este acto, que fue acompañado de intimidaciones hacia los marineros y la tripulación del buque y sus familias, constituye un acto de piratería marítima y un acto terrorista que no solo va en contra de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sino que también es otro ejemplo de clara violación del acuerdo de alto el fuego y se considera un acto de agresión", ha denunciado la cartera en un comunicado.

Trump insiste con el material nuclear de Irán y dice que "desenterrarlo" será un proceso "largo y difícil" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la operación 'Martillo de Medianoche' --los ataques lanzados por Washington junto a Israel contra Irán en junio de 2025-- supuso la "destrucción total y absoluta" de las instalaciones de "polvo nuclear" de Irán, término que emplea para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido, defendiendo seguidamente que "desenterrarlo" será un proceso "largo y difícil". "La Operación 'Martillo de medianoche' supuso la destrucción total y absoluta de las instalaciones de 'polvo nuclear' en Irán. Por lo tanto, desenterrarlo será un proceso largo y difícil", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

El brent baja más del 1%, hasta los 94,3 dólares, pendiente de las negociaciones EEUU-Irán El barril de petróleo brent para entrega en junio baja este martes algo más del 1%, y cotiza en los 94,3 dólares en el mercado de futuros de Londres, pendiente de si finalmente Estados Unidos e Irán vuelven a reunirse en Pakistán para avanzar en las negociaciones de paz. El precio del crudo brent, el de referencia en Europa, baja a las 7.00 horas de este martes (5.00 GMT), el 1,25%, hasta los 94,30 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

Irán no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza" El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza", ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington.

Araqchi intensifica las gestiones diplomáticas El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este lunes nuevos contactos diplomáticos, concretamente en forma de conversaciones telefónicas con sus homólogos de Pakistán, Muhamad Ishaq Dar, y ruso, Sergei Lavrov. "Araqchi y el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Muhamad Ishaq Dar, han tratado y mantenido consultas en la llamada telefónica de hoy sobre los acontecimientos regionales y cuestiones relacionadas con el alto el fuego", ha informado el propio Araqchi en redes sociales.

Al menos seis heridos en ataques de Israel contra el sur del Líbano pese al alto el fuego Al menos seis personas resultaron heridas este lunes en un ataque del Ejército de Israel contra una localidad del sur del Líbano, una zona que el Estado judío ha seguido golpeando pese a la entrada en vigor la semana pasada de un alto el fuego en el país mediterráneo, informaron fuentes oficiales. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un escueto comunicado que seis personas resultaron heridas como consecuencia de un "ataque enemigo israelí" dirigido contra la localidad de Qaqaiyat al Jisr, en el distrito meridional de Nabatieh, sin aportar más detalles.

Guterres pide a "todas las partes" respetar la navegación en Ormuz tras cruce de acusaciones El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes que se restablezca la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, cuya apertura parecía hecha al comienzo del pasado fin de semana, y que "todas las partes lo respeten". El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, expresó en rueda de prensa la "preocupación" del secretario general por la situación en el enclave. "Seguimos preocupados por las restricciones que se han impuesto, así como por los incidentes marítimos que hemos presenciado en las últimas 48 horas", dijo el portavoz sobre el ataque estadounidense a un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

EE.UU. ha interrumpido el paso de 27 buques desde el inicio de su bloqueo naval a Irán La Armada de Estados Unidos ha impedido la navegación de unos 27 navíos desde que inició el bloqueo naval a las costas de Irán, que Washington mantiene en medio de las negociaciones para un acuerdo para poner fin a la guerra con Teherán, informó este lunes el Comando Central estadounidense (Centcom). "Desde el inicio del bloqueo contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 27 embarcaciones dar la vuelta o regresar a un puerto iraní", informó el Centcom en X.