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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
El Gobierno lamenta que María Corina Machado haya venido como "líder ideológica" después de que España le ofreció refugio
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Venezuela otorga la libertad condicional a Rafael Ramírez, exalcalde opositor de Maracaibo
La Justicia de Venezuela otorgó este lunes la libertad condicional al opositor Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia, detenido en octubre de 2024 y en arresto domiciliario desde agosto del año pasado. Además, fue liberado con restricciones el ex director general de seguridad ciudadana de Maracaibo David Barroso, también detenido en octubre de 2024 y en prisión domiciliaria desde agosto pasado.
Habla Delcy Rodríguez
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este lunes no descansar hasta que cada venezolano se sume a una peregrinación nacional para exigir el fin de las sanciones contra el país. "No voy a descansar hasta que cada venezolano, cada venezolana, se sume a la peregrinación (...). Todos en unión nacional en un solo clamor, en un solo canto que es el fin de las sanciones para nuestra patria", dijo Rodríguez durante una visita en una escuela de Caracas.
"Medidas alternativas" a 51 detenidos
El Gobierno de Venezuela informó este lunes que la Justicia otorgó la semana pasada "medidas alternativas" a la privación de libertad para 51 personas detenidas, en medio de denuncias por la ralentización del proceso de amnistía y a solicitud del Programa para la convivencia y paz, instalado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Comunicación e Información indicó que las medidas fueron solicitadas para personas "procesadas o condenadas" por delitos relacionados con "atentados contra la institucionalidad democrática", sin especificar las identidades de los supuestos beneficiados ni cuáles fueron esas medidas.
Persecución y hostigamiento
Orlando Moreno, coordinador de derechos humanos del partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, denunció este lunes persecución y hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad apostados a las afueras de su residencia y en actividades políticas en el estado Delta Amacuro (este). "Vehículos sin identificación han estado constantemente en mi residencia. Me han estado siguiendo en actividades políticas y de organización ciudadana que estamos realizando en la entidad", afirmó el activista político en su cuenta de X.
María Corina Machado espera "elecciones impecables" pronto en España: "Mis afectos y preferencias están clarísimos"
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha reclamado este lunes que haya "elecciones impecables" pronto en España, tras señalar que sus "afectos y preferencias" respecto a la política española están "clarísimas", aunque ha evitado explicitarlas. (Seguir leyendo)
Delcy Rodríguez responde a los insultos de "mona" y pide a los venezolanos alejarse del "clasismo y el racismo"
"Unidos estamos abriendo el camino del reencuentro nacional. Un camino desprovisto de clasismo y de racismo". La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se tomó cuatro minutos para pedir paciencia a los venezolanos al hacer un balance de sus primeros 100 días al frente del Poder Ejecutivo que quedó vacante con el "secuestro" de Nicolás Maduro. En ese breve discurso hizo una clara alusión a un hecho que tuvo lugar durante el mitin de la opositora María Corina Machado en Madrid, donde la mandataria provisional fue llamada "mona". El incidente se señaló al pasar, pero no pasó inadvertido para el Gobierno ni la oposición que intenta recuperar las calles y la iniciativa. De hecho, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, había calificado horas antes de "terribles" esos dichos y aseguró que "no fueron contra Delcy nada más", sino "contra la mujer venezolana". (Seguir leyendo)
Machado reivindica la apuesta de Trump por la "libertad" de Venezuela
La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha reivindicado este lunes la apuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al "arriesgar la vida de sus ciudadanos" por la "libertad" de Venezuela, apuntando que ahora espera un calendario electoral y reivindicando que a Washington le conviene tener en Caracas a un "aliado de la democracia y no del comunismo".
"Siempre agradeceremos y recordaremos al único jefe de Estado que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos por la libertad de nuestro país, y eso es Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos", ha señalado la dirigente opositora venezolana en un desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, al ser preguntada por su gesto de entregarle a Trump la medalla del Premio Nobel durante su visita a Washington.
Machado compara la transición democrática en Venezuela con la caída del muro de Berlín
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado consideró este lunes que el "desmontaje" de la "estructura criminal" que gobierna Venezuela será comparable con la caída del muro de Berlín en Europa y conllevará una ola democrática que se expandirá a toda la región.
"El desmontaje de esta estructura en Venezuela traerá olas expansivas de democracia y libertad que harán este proceso y este momento equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín para Europa, pero ahora para las Américas", dijo en un encuentro organizado en Madrid por el centro de pensamiento Nueva Economía Fórum.
Para la opositora, "el desplazamiento del régimen en Venezuela traerá también la democracia para Cuba y para Nicaragua y fortalecerá las bases democráticas de toda la región".
Feijóo, sobre los gritos racistas de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez: "No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los insultados"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, manifestó este lunes, en el marco del Fórum Europa, que entiende que María Corina Machado no haya querido reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque este “ha compadreado y sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro”, por lo que “no tiene ningún sentido”. (Seguir leyendo)
Albares lamenta que María Corina Machado haya venido como "líder ideológica" después de que España le ofreció refugio
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lamentado que la opositora venezolana María Corina Machado haya viajado a España como "líder ideológica" para reunirse con la extrema derecha española, obviando al Gobierno español pese a que en un momento dado se le ofreció incluso refugio en la Embajada española en Caracas.
Así lo ha trasladado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que en los últimos días Machado se haya reunido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Voz, Santiago Abascal, haya descartado hacerlo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que no sería conveniente en estos momentos.
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