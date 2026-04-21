Macron exige a Israel "renunciar a sus ambiciones territoriales en el Líbano”

Emmanuel Macron recibió este martes en el Palacio del Elíseo al primer ministro libanés, Nawaf Salaam, en un intento por reafirmar su apoyo en el frágil cese al fuego entre Israel y Hezbolá, y en los esfuerzos por desarmar a Hezbolá. La reunión se produjo apenas unos días después de la muerte de un soldado francés de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, en el sur del país, víctima de una emboscada atribuida al grupo chií proiraní.

A la espera de la reanudación este jueves en Washington de las negociaciones entre Israel y Líbano que se darán en Washington, Salaam viajó hasta París en busca de respaldo a la integridad territorial del Líbano, y lo consiguió; “Israel debe renunciar a sus ambiciones territoriales y Hezbolá debe ser desarmado por los libaneses”, sentenció Macron durante la rueda de prensa, donde consideró “una prioridad” trabajar junto con el Líbano “para consolidar esta tregua”.

“El único camino hacia la paz es un acuerdo político entre Israel y el Líbano que garantice la seguridad de ambos países y la integridad territorial del Líbano”, reafirmó el mandatario, al tiempo que insistió en que Hezbolá también debe cesar los ataques contra territorio israelí. Salaam, por su lado, reclamó el “retiro total” de las fuerzas israelíes de su territorio, además de la liberación de prisioneros y desplazados libaneses en el contexto de las negociaciones con el Estado hebreo.

Suspensión del acuerdo UE-Israel, “una pregunta legítima”

Interrogados en rueda de prensa sobre la posible suspensión del acuerdo entre la Unión Europea e Israel, Macron consideró que esta es “una pregunta legítima”; “No podemos simplemente fingir que no ha pasado nada”, declaró el jefe de Estado, refiriéndose a la política territorial del Gobierno israelí que, según dijo, “contradice su propia historia”.

“Cuando llegue el momento, una vez que se hayan aclarado las futuras decisiones de Israel sobre estos temas cruciales, tendremos que coordinarnos con nuestros socios europeos para determinar el futuro de este acuerdo. (...) Es evidente que las cosas no pueden seguir como estaban hace unos años”, insistió.

Mientras Macron lanzaba este mensaje, los países de la Unión Europea no lograron alcanzar un acuerdo sobre nuevas sanciones contra Israel durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada este martes en Luxemburgo, tal y como reconoció la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

La votación de la medida requería el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros; España e Irlanda pidieron su suspensión, mientras que países como Alemania e Italia se opusieron.

500 millones de euros contra la crisis humanitaria

La reunión de este martes entre ambos dirigentes permitió a Francia reiterar públicamente su apoyo al Estado libanés y declararse “lista para mantener su compromiso sobre el terreno” ante la inminente retirada de FINUL, la misión de la ONU, que se espera que ponga fin el próximo 31 de diciembre de 2026. Este compromiso franco-libanés empezará con el envío de ayuda humanitaria suplementaria al país para acabar con una crisis humanitaria que, según el primer ministro libanés, asciende a “500 millones de euros en los próximos seis meses”.

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La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) fue creada en 1978 como una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para confirmar la desmilitarización de Hezbolá, apoyar las operaciones del ejército libanés contra los insurgentes y confirmar la retirada israelí del Líbano, a fin de garantizar que el gobierno del Líbano restableciera su autoridad efectiva en la zona. Sin embargo, tras varios fracasos y la última muerte del soldado francés, la ONU decidió cancelar dicha misión sobre el terreno.