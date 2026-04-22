Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan Vivienda 'Naus'Copiar IA en exámenesCaso AbdeRegularización migrantesSubvenciones HoguerasBaremación colegiosIndemnizaciones Tajo-Segura
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos once heridos tras el impacto de dron ucraniano contra un edificio en el suroeste de Rusia

Un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) ruso dispara en un lugar no revelado de Ucrania.

Un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) ruso dispara en un lugar no revelado de Ucrania. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
  2. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  3. Huelga indefinida en Alicante: los profesores plantean parar las clases unas horas, retrasar las notas o acabar el curso en mayo
  4. La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
  5. El tráfico en Alicante hoy: atasco kilométrico por un accidente en la A-70 en La Vila
  6. La Aemet avisa del cambio que ya se nota hoy en Alicante: menos calor… y llega la calima
  7. Las Hogueras de Alicante tendrán nuevas normas: qué se podrá hacer y qué no
  8. Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: cortes de tráfico y cambios en el autobús desde este martes

La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas

La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas

¿Una oferta "absurda" o "falta de diligencia"?: la disputa entre altos cargos por la vigilancia de los barrancos en la dana

¿Una oferta "absurda" o "falta de diligencia"?: la disputa entre altos cargos por la vigilancia de los barrancos en la dana

Nuevo giro con la regularización de migrantes en Elche: las OMAC ya no gestionan físicamente las solicitudes

Nuevo giro con la regularización de migrantes en Elche: las OMAC ya no gestionan físicamente las solicitudes

Llorca activa el diálogo con Vox para aprobar los presupuestos con la "prioridad nacional" en la negociación

Llorca activa el diálogo con Vox para aprobar los presupuestos con la "prioridad nacional" en la negociación

Una interfaz cerebro-ordenador permite a monos navegar en realidad virtual 3D con el pensamiento

Una interfaz cerebro-ordenador permite a monos navegar en realidad virtual 3D con el pensamiento

Elche CF - Atlético de Madrid

Elche CF - Atlético de Madrid

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita el innovador Centro de Producción Audiovisual de VegaFibra en Cox

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita el innovador Centro de Producción Audiovisual de VegaFibra en Cox

¿Queda claro que el periodismo local garantiza la democracia?

¿Queda claro que el periodismo local garantiza la democracia?
Tracking Pixel Contents