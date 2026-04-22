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Guerra en Oriente Medio

La Guardia Revolucionaria iraní apresa dos buques en el estrecho de Ormuz

Tres embarcaciones han sufrido ataques en el estratégico paso marítimo

Archivo - El portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente Trump

Archivo - El portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente Trump / Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

EFE

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por operar supuestamente sin los permisos necesarios y "poner en peligro la seguridad maritima", lo que definó como una linea roj para Irán

Pocas horas antes, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha registrado el ataque a tres buques en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

En un primer caso, una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní se acercó a un buque portacontenedores a 15 millas naútucas al noreste de Omán sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él. El organismo apunta que el ataque ha causado graves daños en el puente de mando pero no a la tripulación.

En el segundo caso, la agencia comunicó a través de la red social X haber recibido la notificación de un incidente a ocho millas náuticas al oeste de la costa de Irán. El capitán de un buque de carga saliente dijo que el navío había sido atacado a tiros y que estaba detenido en el agua, sin para el portacontenedores o a la tripulación. En este caso, no se hace ninguna mención sobre la autoría del ataque.

Bandera panameña

Un tercer buque de carga ha sido atacado mientras intentaba transitar el Estrecho de Ormuz, según ha informado a BBC Verify la empresa de inteligencia marítima Vanguard. El barco, el MSC Francesca con bandera de Panamá, fue atacado a unas seis millas náuticas de la costa de Irán mientras se dirigía hacia el sur, saliendo del estrecho y entrando en el Golfo de Omán.

Vanguard afirma que el MSC Francesca fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y “se le ordenó echar el ancla”.

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Los ataques se han producido ataques llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás. Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

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