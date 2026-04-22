La derecha francesa carga contra la regularización de inmigrantes de Sánchez: "Restableceré la frontera con España"

"No podemos tolerar la regularización masiva que ha implementado Pedro Sánchez. No es posible. Va en contra del espíritu europeo”, afirmó Bruno Retailleau, exministro del Interior de Francia y candidato a las elecciones presidenciales de 2027, en relación a la regularización de 500.000 inmigrantes en España.

Las declaraciones se produjeron esta semana durante una entrevista en el programa 'Quotidien' de Yann Barthès, donde el exministro se mostró profundamente preocupado por estas nuevas políticas migratorias del Gobierno español: "Creo que España tiene un problema enorme hoy en día.Sánchez está regularizando a 500.000 inmigrantes indocumentados que, obviamente, podrán cruzar la frontera. Ahí es donde hay que actuar”, insistió, alegando que la solución ante esto sería "aislar a España de las naciones europeas" y "restablecer los controles fronterizos".

Sorprendido por sus palabras, el periodista insistió: "¿Está diciendo que aislaría a España de las naciones europeas?". A lo que Retailleau reiteró: "Por su puesto. (...) Ya podemos hacerlo. Como saben, llevamos nueve años viviendo una situación excepcional desde 2015. Cuando hay una crisis, estamos autorizados a hacerlo. Yo mismo firmé una solicitud a la Comisión para que pudiéramos".

Su intervención no ha pasado desapercibida, especialmente entre los medios más conservadores del país, como CNews, donde subrayaron la comparación entre la política migratoria española y una crisis de covid: "La idea de restablecer los controles fronterizos en los Pirineos recuerda a la crisis del covid. Bruno Retailleau utiliza la metáfora del contagio viral. El socialismo de Pedro Sánchez debe permanecer confinado en España gracias a las medidas preventivas", explica el periodista Paul Sugy.

Más críticos fueron los partidos de Renaissance y Horizons, quienes consideraron estas declaraciones "muy desafortunadas". "Una declaración ridícula e irresponsable", comentó el diputado, Pieyre-Alexandre Anglade. También el líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, salió en defensa de Sánchez; "Más allá de que lo que dice Retailleau sea completamente ineficaz y absurdo, Sánchez es un honor para Europa, tanto por su regularización laboral como por sus posturas geopolíticas", declaró a través de su cuenta de X.

La propuesta de aplicar una frontera entre Francia y España dista mucho de ser fiel al espíritu del Tratado de Maastricht, pilar fundacional de la Unión Europea, además de generar cierta sorpresa al venir del presidente del partido gaullista e históricamente proeuropeo, Los Republicanos.

"No existe un efecto llamada"

La intervención de Retailleau ha sido también objeto de crítica por ser más propia de la extrema derecha que de la derecha conservadora. Precisamente, el líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, tampoco dudó en dar su opinión sobre esta nueva política de regularización: "Obtener un permiso de residencia en España, por ejemplo, no debería permitir la libre circulación en todos los países de la Unión Europea".

A menos de un año de las elecciones presidenciales, algunos ven en estas declaraciones una clara intención de endurecer su discurso migratorio en un contexto preelectoral: distanciarse de una década de macronismo, pero también diferenciarse de Agrupación Nacional con una postura política que, según el presidente de Los Republicanos, es de una "radicalidad razonable": "No soy un demagogo", insistió Retailleau.

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Ante el revuelo mediático generado, desde el Gobierno de España insisten en que "no existe un efecto llamada", puesto que la regularización afecta a personas que ya residen en el país desde hace al menos cinco meses, por tanto, no incentiva movimientos hacia otros países europeos, sino que esta medida extraordinaria, que vence este junio, "busca sacar de la economía sumergida a gente ya integrada" en la sociedad española.