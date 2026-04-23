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Accidente ferroviario

Al menos 17 heridos, cinco de ellos críticos, en una colisión frontal de trenes en Dinamarca

Dos convoyes han impactado frontalmente a alta velocidad

Vista de la entrada al aeropuerto de Copenhague, Dinamarca

Vista de la entrada al aeropuerto de Copenhague, Dinamarca / Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

Redacción

Barcelona

Dos trenes han chocado la mañana del jueves en Dinamarca, entre Hillerød y Kagerup, a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague, causando al menos 17 heridos, cinco de ellos en estado crítico, según informaron la policía y los medios locales.

“Se ha producido un grave accidente ferroviario. Dos trenes han colisionado, y la policía, así como los servicios de emergencia, están desplegados en gran número”, escribió la policía local en un comunicado. Los medios locales hablan de una decena de heridos, cuyo estado no ha sido precisado.

A las 6:30 de la mañana, el servicio de bomberos y rescate de Frederiksborg recibió un aviso sobre el accidente ferroviario. Según los servicios de emergencia de la capital, dos trenes locales chocaron frontalmente en una intersección. Hay heridos entre los pasajeros, pero todos han sido desembarcados de los convoyes.

La policía ha informado de que el servicio ferroviario en la zona se verá afectado indefinidamente. El tramo de carretera entre Isterødvejen y Kagerup está cerrado y se prevé que permanezca cerrado durante un período prolongado.

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