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Trump dice que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"

El mandatario estadounidense descarta por completo la opción de un ataque nuclear contra Teherán

Trump dice que &quot;nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear&quot;

Trump dice que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"

EFE

Washington

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear".

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