ORIENTE MEDIO
Trump dice que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"
El mandatario estadounidense descarta por completo la opción de un ataque nuclear contra Teherán
EFE
Washington
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
- La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas
- El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase
- De las colas por la regularización de migrantes en Elche al atropellado arranque de un nuevo trámite telemático para reducir el colapso
- Conmoción en Aspe por la muerte de un hombre de 46 años en la caída del andamio de Benidorm: 'Su pérdida deja un enorme dolor
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- Las playas de Elche refuerzan el escudo de las dunas en 2,8 kilómetros y los vecinos urgen más civismo