Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel espera "la luz verde" de Estados Unidos para reanudar guerra

Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. El mandatario estadounidense asegura que no quiere extender el alto el fuego, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo.

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El embajador de Israel ante la ONU afirma que el alto el fuego con Líbano "no es del 100%" El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afirmado este jueves que la extensión por tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano anunciada poco antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es del 100%", ya que, ha alegado, Israel "tiene que tomar represalias" cuando el partido-milicia chií libanés Hizbulá "lanza cohetes". "El Gobierno libanés no tiene control sobre Hizbulá, y este grupo está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel tiene que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos", ha declarado Danon en una entrevista con la cadena CNN, después de que Trump anunciara la extensión del alto el fuego, rodeado de autoridades estadounidenses y de los embajadores en el país norteamericano de Israel y Líbano.

Decaen las expectativas en Islamabad para lograr avance diplomático que desbloquee negociaciones Las negociaciones de paz entre Irán y EEUU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital pakistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores. Sin comunicados ni manifestaciones oficiales por parte de las autoridades locales, que mantienen desde hace días su posición de que Pakistán hará todo lo posible para traer a las delegaciones iraníes y estadounidenses a la mesa, son las actitudes y las filtraciones que se están produciendo a medios locales y árabes las que dibujan un panorama poco halagüeño para la reunión.

Se prolonga el alto el fuego en Líbano Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, según ha anunciado Donald Trump.

"No me presionen" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este jueves a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y recordó que el país ha estado involucrado en el pasado en conflictos largos como Vietnam o Irak. "No me presionen", respondió el republicano a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca cuando fue cuestionado por cuánto tiempo estaría dispuesto a prolongar el conflicto.

Hizbulá ataca Israel El grupo chií Hizbulá anunció nuevos ataques contra el norte de Israel, que el Ejército interceptó, mientras representantes del Gobierno de Beirut y de Tel Aviv se reúnen en la Casa Blanca para adelantar negociaciones de paz.

Habla Trump El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"

Teherán activa sus defensas aéreas Las defensas aéreas se activaron esta noche en Teherán, según varias medios iraníes que no explicaron el motivo. “Las defensas aéreas están activas en Teherán”, informó en X el diario estatal Tehran Times, que acompañó el mensaje de un vídeo en el que se observaban los disparos de las defensas en el cielo de la capital.

Habla el Papa El papa León XIV destacó este jueves sobre la guerra en Irán que "hay que promover los valores en los que creemos, pero sin la muerte de tantos inocentes", al responder en la rueda de prensa de regreso de Guinea Ecuatorial tras su gira por África. Sobre si es necesario un cambio de régimen en Irán, el pontífice estadounidense abogó por "promover un nuevo comportamiento basado en la cultura de la paz", porque se tiende a "resolver todo con la violencia y con la guerra, y lo que hemos visto es que tantos inocentes han muerto".

Tres muertos en Líbano Al menos tres personas murieron este jueves y otras dos resultaron heridas en bombardeos aéreos y ataques de artillería del Ejército israelí contra el sur del Líbano, donde la violencia no se ha detenido pese al alto el fuego en vigor desde el pasado viernes y a la espera de unas conversaciones para extender el armisticio. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un comunicado que las tres personas perecieron en "un ataque aéreo israelí" en el distrito de Nabatieh, una de las zonas más golpeadas por los bombardeos israelíes desde el estallido de la guerra el pasado 2 de marzo.