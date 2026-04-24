Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos Baño irregularidadesPlaya del Postiguet hace 100 añosApagón informático SanidadVenta viviendas AlicanteCornada Roca ReyEl tiempo Alicante
instagramlinkedin

Guerra en Irán

Estados Unidos advierte a Europa: "Abrir el estrecho de Ormuz es una lucha más suya que nuestra"

El máximo responsable de Guerra estadounidense insta a los países europeos a dejar las conferencias y participar activamente en la contienda contra Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. / EFE

EFE

Washington

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este viernes a Europa que Washington merece socios "capaces" y "leales" que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.

"No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents