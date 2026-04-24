El Pentágono pone sobre la mesa la suspensión de España de la OTAN por no colaborar en la guerra de EEUU en Irán

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España por negarse a ceder las bases militares de Rota y Morón para la guerra contra Irán parecen estar entrando en una nueva fase. De los mensajes en redes sociales y ruedas de prensa por parte del republicano, se ha pasado ahora a un escenario más formal: un correo interno del Pentágono donde se sugiere la suspensión de España de la OTAN.

Según la agencia Reuters, quien ha sido la primera en desvelar el contenido de este email interno, el Pentágono pretende imponer una posición de fuerza en la Alianza Atlántica a través de una medida que, según sugiere el correo, tendría un efecto limitado para las tropas de EEUU, pero un impacto simbólico significativo para los países miembros.

Todo ello, fruto del descontento estadounidense ante la posición de varios países miembros que durante la guerra de Irán negaron acceso, estacionamiento y sobrevuelo (ABO por sus siglas en inglés) a las fuerzas de EEUU. Una medida que, según un oficial consultado por Reuters para desgranar el contenido del correo y mantenido en el anonimato es "solo el mínimo imprescindible para la OTAN".

En este sentido, el oficial añade que, además de la suspensión de España, las altas esferas del Pentágono estarían valorando distintas medidas contra otros aliados de la OTAN. De hecho, la nota interna muestra que la Administración Trump también estaría planteando presionar a Reino Unido y propone revisar la posición estadounidense sobre la reivindicación de Londres sobre las Islas Malvinas.

Así, aunque entre las opciones contempladas en el correo se sugiere suspender a los países "problemáticos" en la OTAN, en referencia a aquellos que en los últimos meses no han aceptado enviar sus armadas para reabrir el estrecho de Ormuz y no han permitido a EEUU usar sus bases navales y aéreas, la realidad es que esta decisión no puede tomarla Estados Unidos por su cuenta. De hecho, el tratado de la OTAN no contempla esta medida. Lo más cercano sería el Artículo 13, donde se recoge que pasados 20 años de vigencia del Tratado cualquiera de las partes podrá dejar de pertenecer de forma voluntaria. Algo que ya consideró el republicano el pasado 1 de abril en una entrevista con 'Reuters', sería la salida de EEUU de la alianza. "¿No lo harías tú si estuvieras en mi lugar?", respondió en su momento a la agencia.

Por su parte, preguntada por el contenido de este correo, la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, ha defendido la posición del presidenteestadounidense y ha incicido en que: “a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho", por sus aliados de la OTAN, estos "no estuvieron ahí" cuando se reclamó su colaboración durante la guerra en Irán para mantener abierto el estrecho de Ormuz. Algo que tanto Francia como Reino Unido vieron como una forma de entrar indiréctamtente en el conflicto. "El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente disponga de opciones creíbles para lograr que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y asuman su responsabilidad", ha señalado Wilson.

No trabajamos sobre mails

Ante la noticia el correo enviado por el Pentágono, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado desde Chipre ensalzando el buen papel de España como aliada de la OTAN, y destacando el cumplimiento de los objetivos y capacidades fijados por la Alianza por parte de España. Así, Sánchez ha aseverado que el Gobierno "no trabaja sobre mails sino con documentos oficiales" y ha defendido que la posición de España es de la "absoluta colaboración".