Los líderes de la UE encargan a Bruselas aclarar "cómo responder" si un socio activa la cláusula de defensa mutua

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europeahan pedido a la Comisión Europea que aclare la operatividad de la cláusula de defensa mutua prevista en los Tratados de la Unión para saber "cómo responder" en caso de que uno o varios socios activen este mecanismo para pedir el respaldo del resto del bloque ante una agresión externa, después de que el ataque el pasado mes de marzo de un dron iraní a una base británica ubicada en Chipre evidenciaría la necesidad de prever su modo de aplicación.

"Hemos acordado que la Comisión prepare una propuesta sobre cómo responder en caso de que un Estado miembro active el artículo 42.7, porque hay una serie de preguntas que necesitan respuesta", ha explicado a la prensa el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, a su llegada en Nicosia a la segunda jornada de cumbre de líderes de la Unión Europea.

El mandatario ha indicado que esta fue una de las conclusiones de la pasada noche, en la cena informal con que arrancó este Consejo Europeo informal y en la que se esperaba una discusión sobre cómo desarrollar este mecanismo en la práctica, sin que se esperaran decisiones precisas. La cláusula de defensa mutua, alternativa en el marco europeo al artículo 5 de la OTAN y que exige la cooperación entre gobiernos ante ataques externos, tan sólo se ha activado una vez en la historia, cuando Francia solicitó el respaldo del resto de miembros de la Unión tras los atentados de París en 2015.

En este contexto, los líderes quieren ahora que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen prevea en un documento "cuáles son las necesidades de los gobiernos o de los países" que puedan activar el artículo 42.7, de modo que si llega el caso en que uno o varios socios dan el paso dispongan de un "plan operativo que poner en acción", ha explicado el mandatario chipriota, quien tras el incidente en la base británica optó por no recurrir a este mecanismo, pero agradeció la solidaridad mostrada por países como Francia y España que enviaron apoyo marítimo a la isla.

Christodoulides, además, ha destacado especialmente la importancia de abordar esta reflexión y preparar un plan claro de operatividad para un artículo que cubre a todos los miembros de la UE, incluidos a aquellos que no son miembros de la OTAN -Chipre, Malta, Irlanda y Austria- y, por tanto, no tienen la cobertura que ofrece el artículo 5 de la alianza atlántica.

Esta misma semana, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, adelantó en una entrevista con Europa Press y otras agencias del consorcio European News que Bruselas trabaja ya en la preparación de ejercicios de simulación para testar el artículo 42.7 y garantizar así una respuesta más coordinada entre los Estados miembro.

Entonces, Kubilius constató la necesidad de los Estados miembro de disponer de información "mucho más clara" sobre la asistencia disponible, tanto civil como militar, y ha propuesto un "manual operativo" o "caja de herramientas" que reúna "de forma concisa" todos los mecanismos de apoyo disponibles para los Estados miembro.

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"Un documento que puedas abrir, donde sepas a quién llamar, qué puedes obtener, y que no te deje solo intentando averiguar quién puede ayudarte o cómo se va a aplicar y proporcionar esa asistencia mutua", explicó el comisario.