Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU sigue deteniendo buques de Irán en medio de la incertidumbre sobre la negociación

EEUU sigue deteniendo buques de Irán en medio de la incertidumbre sobre la negociación

El Comando Central de Estados Unidos continúa deteniendo buques mercantes y petroleros de Irán este viernes como parte del bloqueo naval que el presidente Donald Trump ordenó mantener vigente pese a extender el alto al fuego y en medio de incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con Teherán en Pakistán.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos compartieron una fotografía del destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta deteniendo a un buque con bandera iraní que pretendía navegar hasta un puerto de la república Islámica.

Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 29 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.