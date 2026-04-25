EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Dos muertos en un nuevo ataque de EEUU a una embarcación en el Pacífico Estados Unidos dijo haber destruido este viernes una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron dos personas. El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Habla Delcy Rodríguez La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró este viernes que la visita a Caracas de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, la primera que recibe de un jefe de Gobierno desde que asumió el poder en enero pasado tras la captura de Nicolás Maduro, se produce en un momento de profunda necesidad de unión. "Esta visita se enmarca en un momento de profunda necesidad de unión y de integración de nuestros pueblos", dijo Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, en compañía de Petro, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Petro es recibido por Delcy Rodríguez El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes al palacio de Miraflores, en Caracas, donde fue recibido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para sostener una reunión centrada en la seguridad fronteriza y la cooperación bilateral, en su primera visita al país tras la captura en enero pasado de Nicolás Maduro. Petro, acompañado por el canciller venezolano, Yván Gil, fue recibido en la entrada de la sede presidencial por Rodríguez, para luego dirigirse a un salón de Miraflores donde llevarán a cabo su reunión.

La Habana insiste en que no aceptará “paz mediante la fuerza imperialista” de EE.UU. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, insistió este viernes en que la isla no aceptará la "paz mediante la fuerza imperialista” de EE.UU. y defendió las vías diplomáticas para “la cooperación y el arreglo pacífico de controversias”. “Jamás aceptaremos amenazas (...) y defenderemos a ultranza nuestra independencia y orden constitucional”, declaró en redes sociales el jefe de la diplomacia al conmemorar el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.

El mayor apagón de este viernes dejará al 37 % de Cuba a la vez sin electricidad Cuba sufrirá prolongados apagones este viernes por todo el país, cortes que afectarán a la vez al 37 % de la isla en el momento de máxima demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE. En la última semana las mayores afectaciones diarias han oscilado entre el 30 y el 40 %, frente a un promedio superior al 60 % entre diciembre y marzo, gracias al "leve alivio" que según las autoridades ha supuesto la llegada de un petrolero ruso pese al bloqueo energético de EE.UU.

El partido opositor PJ rechaza el anuncio del fin de la amnistía El partido opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) rechazó este jueves que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunciara que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según la ONG Foro Penal. "Como mencionamos desde que fue aprobada, la Ley de Amnistía era insuficiente y excluyente", manifestó PJ en su cuenta de X. En este contexto, la formación reafirmó su compromiso con la consolidación de una transición en el país que, subrayó, solo podrá dar por iniciada cuando "todos los presos políticos, civiles y militares obtengan libertad plena".

Varias ONG tachan de inconstitucional que Delcy Rodríguez anuncie el "fin" de la amnistía Varias ONG rechazaron este jueves que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el "fin" de la amnistía, al considerar esta decisión como "arbitraria e inconstitucional", ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad. "Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando", manifestó Provea en su cuenta de X.

Delcy Rodríguez anuncia que la amnistía en Venezuela "llega a su fin" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales. La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.

Una ONG venezolana documentó 122 ataques contra defensores de DDHH en el primer trimestre de 2026 En Venezuela se registraron 122 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2026, un 48 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se documentaron 236 casos, de acuerdo a un informe publicado este jueves por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). "Estos hechos evidencian la continuidad de una política sistemática de criminalización, represión y control social, dirigida a restringir y sancionar el derecho a defender, promover y exigir derechos humanos", señaló la organización en el boletín publicado en su página web.