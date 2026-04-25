Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso

Las autoridades de Rumanía han notificado este sábado la caída de fragmentos de drones en su territorio como consecuencia de un ataque nocturno de Rusia contra infraestructura ucraniana cerca de su frontera, en un incidente que ha dejado daños materiales leves pero ninguna víctima.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa rumano, los restos han sido localizados en la zona de Galati, en el sureste del país, donde han resultado afectados un poste eléctrico y una estructura anexa a una vivienda. Las evaluaciones iniciales apuntan a que los daños "no son significativos" y que no se han registrado heridos.