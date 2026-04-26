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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Un muerto y tres heridos en Crimea tras ataque de Kiev con drones
Una persona murió y otras tres resultaron heridas anoche en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, a causa de un ataque masivo de drones de Kiev, informaron las autoridades locales.
Según escribió en Telegram el gobernador de la ciudad portuaria de Sebastopol, Mijaíl Razvozzhaev, el fallecido es un hombre de 41 años que se encontraba en el momento del ataque en su coche y fue herido con fragmentos de drones derribados.
Al menos tres muertos en Ucrania por ataques rusos durante la noche
Al menos tres personas murieron en Ucrania durante los ataque rusos de anoche, que causaron además numerosos heridos y daños materiales, informaron las autoridades locales.
En la región de Sumi dos personas murieron como consecuencia de ataques con drones, informó la Administración Militar Regional en Telegram.
"Desafortunadamente dos civiles murieron en el ataque con drones. Eran dos hombres de 48 y 72 años", dice el mensaje de Telegram.
Tres países europeos comprarán munición de defensa aérea para Ucrania, según Zelenski
Tres países europeos han confirmado sus nuevas contribuciones al programa PURL, que financia la compra de munición de producción estadounidense para la defensa aérea de Ucrania, según reveló el sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Es importante agradecer a nuestros socios, tres países europeos, que han confirmado nuevas contribuciones al programa PURL. Esto es necesario para Ucrania", escribió Zelenski en sus redes sociales. El presidente no reveló qué países acordaron contribuir ni las cantidades prometidas. Aclaró que los acuerdos se dieron a conocer durante la reunión informal de líderes de la UE en Chipre, donde se reunió el jueves con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Tres muertos y cinco heridos en Lugansk tras ataques ucranianos
Tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Rusia, como consecuencia de unos ataques ucranianos con drones, según informaron las autoridades locales. Según Leonid Pásechnik, el gobernador de Lugansk leal a Moscú, en la aldea de Solontsi fallecieron tres personas y resultaron heridas otra dos. Además, en ese ataque quedaron "completamente destruidas" cuatro casas, escribió Pásechnik en su canal en MAX, el Telegram ruso.
El dron caído en Rumanía es modelo nuevo fabricado en Rusia
El dron cuyos fragmentos impactaron este sábado en una zona residencial rumana cerca de la frontera con Ucrania era un Geran-2, fabricado en Rusia, que en cuatro minutos recorrió 15 kilómetros en el espacio aéreo rumano volando a baja altura, según el ministro de Defensa rumano, Radu Miruta.
Dos aviones Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Británica despegaron a las 02:00 hora local de hoy (23.00 GMT del viernes) desde la Base Aérea de Fetesti, a 140 kilómetros de Bucarest, después de que los radares del ejército rumano detectaran drones volando cerca del espacio aéreo del país balcánico que pertenecían a un ataque ruso contra la vecina Ucrania.
Zelenski propone celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se encuentra de visita en Azerbaiyán, propuso hoy celebrar la nueva ronda de negociaciones con Rusia en este país caucásico.
“Informamos al presidente de Azerbaiyán que estamos listos para negociaciones trilaterales (en su país)”, dijo Zelenski tras una reunión con el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, en la ciudad de Gabalá.
Zelenski llega a Azerbaiyán para reforzar la cooperación energética y económica
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este sábado a Azerbaiyán, después del viaje que realizó el viernes a Arabia Saudí, informaron medios locales.
“Importantes conversaciones. Mutuo respeto y cooperación que fortalecen a nuestros dos pueblos”, escribió Zelenski en Telegram, donde acompañó el mensaje por unas fotos con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.
Al menos 6 muertos en Ucrania por ataques nocturnos de Rusia
Al menos seis personas resultaron muertas y se registraron numerosos heridos en Ucrania a causa de ataques lanzados por Rusia durante la noche, que además causaron daños materiales.
Según la Administración Regional de Jersón, durante el último día, la capital de la región y otros 31 asentamientos de la región fueron objeto de ataques con drones, bombardeos aéreos y fuego de artillería dejando cuatro personas muertas y 17 heridos.
En la región de Dniper fueron rescatados los cuerpos de dos personas muertas de las ruinas de un edificio.
Ataques rusos durante la noche causan daños y al menos 16 heridos en Ucrania
Los ataques rusos durante la noche causaron daños materiales y al menos 16 heridos en Ucrania, según cifras facilitadas por las autoridades ucranianas.
En la región de Dniper el número de heridos ascendió a 14 mientras que en Odesa fue de 2, según las autoridades regionales respectivas.
“Catorce personas resultaron heridas en el ataque enemigo contra Dniper, entre ellas un niño. Un niño de 9 años se encuentra entre las víctimas. Recibió asistencia médica y será tratado de forma ambulatoria”, escribió el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanzha, en su cuenta de Telegram.
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso
Las autoridades de Rumanía han notificado este sábado la caída de fragmentos de drones en su territorio como consecuencia de un ataque nocturno de Rusia contra infraestructura ucraniana cerca de su frontera, en un incidente que ha dejado daños materiales leves pero ninguna víctima.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa rumano, los restos han sido localizados en la zona de Galati, en el sureste del país, donde han resultado afectados un poste eléctrico y una estructura anexa a una vivienda. Las evaluaciones iniciales apuntan a que los daños "no son significativos" y que no se han registrado heridos.
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