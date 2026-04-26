"¡Todos al suelo!": así ha sido el intento de atentado a Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

"¡Al suelo! ¡Al suelo!". Cientos de periodistas, ministros, diplomáticos y personalidades de todo Washington, que un minuto antes conversaban tranquilamente alrededor de un plato de ensalada y copas de vino, se agacharon o se tumbaron en el suelo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, presidida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, que tuvieron que ser evacuados ante un intento de atentado en el Hotel Hilton.

Sentado en la mesa de honor, sobre una tarima elevada, el presidente estadounidense permaneció al principio sin reaccionar mientras se escuchaba una gran agitación en el exterior de la gigantesca sala de recepción del hotel Hilton de Washington.

Luego, el Servicio Secreto evacuó al multimillonario de 79 años, al igual que a los otros altos responsables presentes como el vicepresidente JD Vance, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, y varios ministros. Los agentes lograron detectar al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo.

Helicóptero y luces giratorias

Muy pronto, se empezó a difundir la noticia de que se habían efectuado disparos en el hotel, confirmada después por un grupo de periodistas. Durante largos minutos, los invitados, empujados por las fuerzas del orden a la planta baja del hotel, permanecieron estupefactos, pendientes de sus teléfonos móviles, a la espera de noticias del presidente, que se declaró sano y salvo en su red Truth Social e incluso deja entender que la velada podría reanudarse.

Luego anuncia que está efectivamente cancelada, pero que dará una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"La repetiremos"

Trump dijo que el hombre "fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez", en una rueda de prensa celebrada poco después de que él, la primera dama y varios miembros de su Gobierno tuvieran que ser evacuados del hotel Hilton de Washington-

"Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió Trump.

Durante todo su primer mandato y el año pasado, Donald Trump se mantuvo alejado de esta gala, concebida como una celebración de la libertad de prensa a la que han asistido todos sus predecesores desde los años 1920.

Pero el sábado por la noche al menos, el dirigente republicano pronunció una especie de tregua contra los medios. "Quiero también dar las gracias a la prensa, a los medios, habéis sido muy responsables en vuestra cobertura", dijo desde el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca.