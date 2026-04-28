Israel seguirá su lucha contra Hezbolá pero "no tiene ambiciones territoriales en Líbano"

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que Israel continuará "desmantelando" la infraestructura del grupo chií Hezbolá junto a la frontera, donde el Ejército israelí mantiene una franja ocupada, pero indicó que "no tiene ambiciones territoriales en el Líbano".

"Nuestra presencia en las zonas cercanas a nuestra frontera norte tiene un único propósito: proteger a nuestros ciudadanos", dijo en una rueda de prensa en Jerusalén junto a su homólogo serbio, Marko Đurić.

Las fuerzas israelíes mantienen ocupada una franja de unos 10 kilómetros de terreno en el sur del Líbano, junto a su frontera, y ha ordenado evacuar un área mayor forzando el desplazamiento de cientos de miles de libaneses, en el marco de un conflicto con Hezbolá con un alto el fuego en vigor bajo el que se producen aún ataques de las dos partes.

Israel califica la divisoria hasta donde llegan sus tropas como "línea defensiva" (previamente la llamaba "línea amarilla", como la establecida en la Franja de Gaza) y no ha especificado hasta cuándo seguirán ocupando ese territorio.

"Estamos desmantelando la infraestructura terrorista, los búnkeres, las armas, los depósitos y las municiones del sur del Líbano", defendió Saar, quien afirmó que Hezbolá "ha transformado toda la línea del frente del sur del Líbano en una red de infraestructura terrorista".

Este martes, el Ejército emitió una nueva orden de desplazamiento de la población libanesa, en este caso de una zona ubicada dentro del área del sur de la que ha expulsado a su población que no está dentro de la franja ocupada por Israrel.

Las palabras de Saar se producen en medio de negociaciones entre el Líbano e Israel para un alto el fuego, auspiciadas por Estados Unidos y que Hezbolá ha dicho que no reconoce y se niega a deponer las armas.

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"Es probable que el Gobierno libanés no haya abordado adecuadamente esta amenaza. Nuestras negociaciones directas con el Líbano son importantes. Podrían abrir la puerta a un futuro diferente y mejor, pero el Gobierno libanés debe tomar medidas prácticas para restaurar su soberanía", dijo Saar sobre ellas.