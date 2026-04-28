Represión en Bielorrusia
Minsk libera al periodista polaco-bielorruso Poczobut, premio Sájarov en 2025
El presidente polaco, Donald Tusk, le da la bienvenida
Redacción
El periodista polaco-bielorruso Andrzej Poczobut, detenido por Minsk en 2021, fue liberado el martes, anunció el primer ministro polaco Donald Tusk.
"¡Andrzej Poczobut está libre! Bienvenido a casa en Polonia, amigo mío", escribió Donald Tusk en X. Andrzej Poczobut había ganado el Premio Sájarov a la libertad de pensamiento en 2025.
Fue detenido en 2021 por las autoridades de Bielorrusia, en el contexto de la represión contra opositores y periodistas tras las protestas contra el presidente Alexander Lukashenko. Su caso fue considerado por muchos organismos internacionales como impulsado por motivos políticos.
En 2025 recibió el Premio Sájarov a la libertad de pensamiento, uno de los reconocimientos más importantes en materia de derechos humanos en Europa, otorgado por el Parlamento Europeo.
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