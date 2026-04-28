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Represión en Bielorrusia

Minsk libera al periodista polaco-bielorruso Poczobut, premio Sájarov en 2025

El presidente polaco, Donald Tusk, le da la bienvenida

Protesta en Polonia por la encarcelación en Rusia del periodista Poczobut.

Protesta en Polonia por la encarcelación en Rusia del periodista Poczobut. / ADAM WARZAWA / EFE

Redacción

Barcelona

El periodista polaco-bielorruso Andrzej Poczobut, detenido por Minsk en 2021, fue liberado el martes, anunció el primer ministro polaco Donald Tusk.

"¡Andrzej Poczobut está libre! Bienvenido a casa en Polonia, amigo mío", escribió Donald Tusk en X. Andrzej Poczobut había ganado el Premio Sájarov a la libertad de pensamiento en 2025.

Fue detenido en 2021 por las autoridades de Bielorrusia, en el contexto de la represión contra opositores y periodistas tras las protestas contra el presidente Alexander Lukashenko. Su caso fue considerado por muchos organismos internacionales como impulsado por motivos políticos.

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En 2025 recibió el Premio Sájarov a la libertad de pensamiento, uno de los reconocimientos más importantes en materia de derechos humanos en Europa, otorgado por el Parlamento Europeo.

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