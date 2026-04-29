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El Supremo de EEUU anula el mapa electoral de Luisiana por basarse demasiado en la raza

La decisión del Supremo tiene implicaciones en todo el país

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / Chris Jackson/PA Wire/dpa

EFE

El Supremo de Estados Unidos anuló este miércoles el mapa electoral del Legislativo de Luisiana argumentando que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales, un éxito para los republicanos y supone una derrota para organizaciones de derechos civiles en todo el país. "Debido a que la ley de derechos electorales no requería que Luisiana creara un distrito adicional de mayoría minoritaria, ningún interés apremiante justificó el uso de la raza por parte del estado al crear el (mapa)", indicó en su sentencia la máxima instancia judicial.

La decisión del Supremo limita así el rediseño de mapas electorales en todo el país por motivos raciales, al entender que la ley de derechos electorales no exigía que el estado creara un segundo distrito de mayoría afroamericana.

Con las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre en Estados Unidos y la redistribución de distritos que adelantan varios estados, el fallo podría ampliar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en alrededor de una veintena de escaños. "Las distinciones entre ciudadanos únicamente por su ascendencia son, por su propia naturaleza, odiosas para un pueblo libre cuyas instituciones se fundan en la doctrina de la igualdad", se lee en la sentencia.

Este fallo limita la sección 2 de esa ley federal, que hasta hoy contribuyó a poner fin a las leyes de segregación racial y promovió el voto de las minorías, especialmente las personas de raza negra, en Estados Unidos. El caso impacta a todo el país en un año electoral, y se remonta a un mapa que el gobierno republicano de Luisiana trazó después de 2020, en el que situó a la mayoría de votantes de raza negra en un solo distrito para favorecer a ese partido en las elecciones.

La decisión fue llevada a los tribunales y ocasionó que se diseñara un nuevo mapa electoral con dos distritos de mayoría afroamericana. Sin embargo, este último plano fue impugnado en la corte por violar el principio de igualdad, y el caso llegó hasta el Supremo de EE.UU., que decidió ratificar la decisión del tribunal inferior en una votación dividida.

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Trump ha instado a los estados gobernados por el Partido Republicano a redibujar sus distritos electorales de cara a los comicios de medio mandato de noviembre, en los que se renueva por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con el objetivo de mantener la mayoría republicana en ambos. Este proceso, que por ley se hace cada diez año y está basado en el censo decenal de población, se adelantó así cinco años en varios estados, empezando por Texas en 2025. Algunos estados gobernados por los demócratas, como California, respondieron con una iniciativas similares para rediseñar un nuevo mapa congresional favorable a su partido.

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