"Fui tonto": todas las claves de la declaración de Elon Musk en su juicio contra OpenAI

Elon Musk se acerca a la ventana del tribunal federal de Oakland (California) y posa para las cámaras con gesto de aprobación. Parece contento. Es el segundo día del juicio que enfrenta al hombre más rico del mundo contra OpenAI, la empresa que ayudó a fundar en 2015 y que, tras su marcha, se propulsó hacia el éxito global gracias a ChatGPT. La batalla legal entre ambos titanes tecnológicos amenaza con transformar la industria de la inteligencia artificial.

Desde el estrado, Musk ha acusado a Sam Altman y Greg Brockman, director ejecutivo y presidente de OpenAI, de manipularlo para que destinase 38 millones de dólares a la creación de un laboratorio de IA sin ánimo de lucro. "Fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita para crear una start-up", lamentó el magnate tecnológico.

Musk abandonó el proyecto en 2018 tras fracasar en el intento de hacerse con su control de forma unilateral. En 2024, presentó una demanda contra sus directivos por convertir lo que debía ser una "organización benéfica" en una empresa con ánimo de lucro y ahora valorada en 852.000 millones. Con su salida a bolsa, prevista para finales de 2026, OpenAI podría disparar su valoración hasta el billón de dólares.x

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, antes del juicio que le enfrenta a Elon Musk, / David Paul Morris / Bloomberg

A lo largo de las dos primeras jornadas de juicio, el dueño de Tesla, SpaceX y X se ha presentado como un héroe, asegurando que solo quería controlar OpenAI para asegurarse de que "fuera por el buen camino". Por el contrario, ha descrito a Altman y Brockman —a quienes llegó a admirar en su día— como unos mentirosos que han corrompido la misión original de la start-up de "beneficiar a toda la humanidad". "No está bien robar una organización benéfica", afirmó durante su testimonio el martes.

Musk y su abogado han asegurado que el momento que disparó su alarma fue cuando Microsoft anunció a principios de 2023 que invertiría 10.000 millones de dólares en OpenAI, que acababa de convertirse en un fenómeno mundial tras el lanzamiento de ChatGPT. El magnate tildó la inversión de "publicidad engañosa" y advirtió que el gigante informático buscaría "obtener un rendimiento muy elevado". "¿Qué demonios está pasando?", asegura que le escribió a Altman. Según la versión de Musk, el CEO de OpenAI le ofreció acciones en la empresa, pero las rechazó. "Francamente, me pareció un soborno", ha explicado.

Cuestionado por OpenAI

La versión de Musk ha sido cuestionada por el abogado principal de OpenAI, William Savitt, que antes del juicio presentó como prueba correos electrónicos en los que el magnate aseguraba conocer y apoyar la conversión del proyecto en una compañía con ánimo de lucro. También ha señalado la falta de coherencia de algunos de los argumentos de Musk respecto a su implicación con la creadora de ChatGPT, aportando una declaración jurada en la que indicó que había invertido 100 millones de dólares en lugar de los 38 indicados desde el estrado.

El presidente de OpenAI, Greg Brockman, tras la segunda jornada del juicio contra Elon Musk. / Benjamin Fanjoy / Getty Images

En un tenso intercambio, Musk ha acusado al abogado de OpenAI de realizar preguntas "complejas desde el punto de vista conceptual". Savitt también tiene su particular historia con el magnate. Aunque representó a Musk y a Tesla en una demanda por fraude bursátil, años después cambió de bando y representó a la directiva de Twitter cuando el multimillonario trató de retirar su oferta de compra de la red social, informa The New York Times.

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Musk está destinando su tiempo y recursos al juicio con un ambicioso objetivo: lograr que la jueza del caso le dé la razón, acceder a una indemnización de 150 millones de dólares, lograr la destitución de Altman y Brockman y revertir la estructura empresarial de OpenAI para que vuelva a ser una organización sin ánimo de lucro. Dentro de aproximadamente un mes sabremos si hay un fallo acorde a sus ambiciones.