Venezuela y Estados Unidos reanudan los vuelos comerciales directos después de 7 años

American Airlines (AA) retomó este jueves las conexiones entre Venezuela y Estados Unidos. La compañía había dejado de volar a Caracas cuando estalló la crisis de enero de 2019 con la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como "presidente encargado". Nicolás Maduro decidió romper relaciones con Washington por la decisión de Donald Trump de reconocer la legitimidad del legislador. Seis años más tarde, bajo la segunda administración de Trump, Maduro ya no se encuentra en el Palacio de Miraflores y ambos países intentan recobrar el dinamismo de las relaciones comerciales bajo el Gobierno de la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez. A partir de mayo, la aerolínea ofrecerá dos vuelos diarios, operados por Envoy, subsidiaria de AA.

El retorno de los vuelos directos podría facilitar el intercambio comercial y familiar entre la comunidad venezolana en Estados Unidos y su país de origen. La novedad ha sido inequívocamente interpretada como un nuevo gesto de EEUU en momentos que avanzan los negocios en inversiones en el sector petrolero y se espera un proceso similar en la minería y las tierras raras.

Visita estratégica

En este contexto, el Gobierno provisional esperaba este mismo jueves el aterrizaje del director del Consejo Nacional de Dominio Energético de EEUU, Jarrod Agen. El funcionario va acompañado por una comitiva integrada por ejecutivos de los sectores energético y minero que se sumará a las conversaciones con Rodríguez. La visita es precedida por la del secretario de Energía, Chris Wright, quien expresó públicamente su entusiasmo con el presente venezolano y el horizonte de asociaciones con los capitales norteamericanos. Tras su estancia en Caracas, la Asamblea Nacional (AN) promovió y aprobó en cuestión de semanas una nueva ley de Minería que es mucho más favorable a las inversiones extranjeras.

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La Casa Blanca ha dado innumerables muestras de respaldo a la "presidenta encargada" después de los sucesos del 3 de enero que derivaron en el "secuestro" de Maduro por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos. Rodríguez está por cumplir su cuarto mes al frente del Ejecutivo. Una reciente encuesta de la consultora brasileña Atlas Intel realizada para el portal Bloomberg da cuenta de que su imagen positiva bajó del 35 % en marzo al 31 % en abril. La desaprobación ha pasado del 45% al 47%. El retroceso reflejaría el malestar interno por la situación económica. Rodríguez ha pedido paciencia. Los venezolanos enfrentan altos niveles de inflación, tienen salarios muy bajos y no se han resuelto las dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos.